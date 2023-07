Domžalčani še boljši in s koroškim biserom, kot jih je malo na Balkanu

V nadaljevanju preberite:

Po uspešni minuli sezoni nogometaši Domžal v novo vstopajo optimistični in ambiciozni. Športni direktor Senijad Ibričić je v tekmovalnem duhu napovedal, da bodo pred prvo prvenstveno tekmo razmišljali o naslovu prvaka. Toda za Domžalčane se sezona začenja že naslednji teden z evropskim kvalifikacijam za konferenčno ligo. Kakšne so realne možnosti in na kakšen način se bodo lotili sezone Domžalčani, ki imajo v moštvo znova nekaj zelo nadarjenih fantov. Med njimi tudi enega od največjih talentov v državi in po besedah Ibričića tudi na Balkanu.