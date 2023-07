Domžalčani v prvem nastopu nokavtirani, Mariborčani so se rešili

V nadaljevanju preberite:

Od velikih pričakovanj do razočaranja. To je bil sinočnji epilog tekem Domžalčanov in Mariborčan v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo. Huje so jo odnesli Domžalčani, a tudi Mariborčani niso bili daleč od poloma. Za prve je daljše evropsko poletje že izgubljeno, za druge še ne. Na Malti prihodnji teden se rešuje slovenska čast.