Najboljše šele prihaja: Slovenci lovijo zadnji vlak za tekmovanja Uefe

Nogomet se nahaja na določeni prelomnici. Koliko je znašal povprečni obisk tekem pod dežnikoma NZS in Uefe pred 20 leti in koliko višji je danes? Kako naraščajo finančne številke, koliko prihodkov ustvarita obe organizaciji? Kdor bo zraven v nekaj prihodnjih letih, bo težko izpadel iz široke elitne družbe – to velja tako za slovensko reprezentanco v boju za euro 2024 kot za slovenske klube v kvalifikacijah za Uefina tekmovanja. Kot pri vlaku: dokler ne doseže končne hitrosti, je še mogoče nekako skočiti nanj.

Najboljše v nogometu namreč šele prihaja, vlagatelji (in ljudske množice) iz ZDA, Kitajske in drugih azijskih držav so šele dobro vstopili v nogomet. Navsezadnje je tudi Olimpija vredna štirikrat do petkrat več od 4 milijonov evrov, kolikor so zanjo Milanu Mandariću odšteli bavarski vlagatelji.