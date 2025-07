Donald Trump ima original, Chelsea repliko za 230.000 dolarjev

Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu klubskega svetovnega prvenstva v nogometu, ki je prvič potekalo v ZDA v razširjenem formatu 32 ekip, pritegnil celo več pozornosti kot zmagovalci. Po finalni tekmi se je povzpel na oder, kjer je predal pokal ekipi Chelseaja – in nato ostal v ospredju slavja. Njegova prisotnost je bila izstopajoča, odzivi pa mešani: medtem ko so nekateri to videli kot podporo športu, so drugi opozorili, da je zasenčil trenutek kluba.

Trump: To je zdaj moja trofeja, in zelo mi je všeč

Pred začetkom tekmovanja je Trump v Beli hiši sprejel predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, ki mu je predstavil originalno trofejo. Gianni Infantino je pokal pustil kar v Ovalni pisarni. Po koncu prvenstva je Trump izjavil: »Pri Fifi so mi rekli, da trofeje ne bodo prišli iskat, saj bodo naredili novo.« Dodal je še: »Tole je zdaj moja trofeja, in zelo mi je všeč.«

Nogometaši Chelseaja so prejeli repliko iz rok predsednikov Trumpa in Infantina. FOTO: David Ramos/AFP

Ta izjava je sprožila dodatne odzive, saj pravila FIFA sicer določajo, da zmagovalci svetovnega prvenstva prejmejo originalno trofejo v začasno last, nato pa repliko za stalno. V primeru klubskega prvenstva pa je Chelsea prejel le repliko, medtem ko original ostaja v političnem prostoru.

Šport prestopil v sfero politike

Repliko, vredno približno 230 tisoč ameriških dolarjev, je izdelala slovita draguljarska hiša Tiffany & Co. Po materialu in videzu je identična originalu – iz 24-karatnega zlata in z enakimi detajli – a s povsem drugačno simbolno težo.

Dogodek, v katerem je šport prestopil v sfero politike, je na tujem sprožil vprašanja o pravilih in precedensih. Čeprav Chelsea ostaja uradni prvak, je pokal – z gesto in izjavo – ostal pri Trumpu, ki je v zaključku dejal: »Pokal je varno spravljen tukaj. Če ga bodo hoteli nazaj, bodo morali zanj lepo prositi.«