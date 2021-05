Đorđe Ivanović: Rojstvo Maksima in Lazarja me je gotovo spremenilo

V nadaljevanju preberite:

Kaj je povedal srbski nogometni mojster Đorđe Ivanović v pogovoru za Delo? Đorđe Ivanović je v svojem nogometnem življenjepisu že dan po pokalni lovoriki zaprl Olimpijino poglavje. Napadalec je bil ključni mož zeleno-belih v pokalnem zmagoslavju, zaradi odlične jeseni tudi »po točkah« najboljši igralec v sezoni 1. SNL 2020/21, toda, tako kot Olimpija, v zaključnem in odločilnem delu prvenstva je poniknil. Toda Slovenija mu bo ostala v nepozabnem spominu. Zadel je največji možni življenjski dobitek, saj sta prišla dva »Ivanovića«, odšli so štirje. Srčna izbranka in soproga Zorana je tu povila dvojčka Maksima in Lazarja.