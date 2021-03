Đorđe Ivanović začel strelski niz, Jan Mlakar pa končal

Đorđe Ivanović je v Sežani razblinil vse neznanke. FOTO: Leon Vidic/Delo



Kapetan Tavares še zmore

ℹIgralec 26. kola je postal Đorđe Ivanović

Najboljši v 25. kolu: 5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), 4 – Marcos Tavares (Maribor), 3 – Matija Kavčič (Gorica), 2 – Luka Petek (Gorica), 1 – Matko Obradović (Mura).

Vrstni red: 28 – Đorđe Ivanović; 20 – Dare Vršič (Koper); 14 – Jan Repas (Maribor), 11 – Andres Vombergar (Olimpija), Aljoša Matko (Maribor), 10 – Timi Max Elšnik (Olimpija), Mustafa Nukić (Bravo), Tamar Svetlin (Domžale), Maks Barišič (Koper)



Letos največ golov

CB24 Tabor : Olimpija 0:3 (0:1)

Štadion Rajko Štolfa, sodnik Davi Šmajc (Kr) 5; strelci: 0:1 – Savić (Elšnik, 3), 0:2 – Ivanović (48), 0:3 – Vombergar (Ivanović, 50); CB24 Tabor: Koprivec 5, Hlad 5,5, Briški 5,5, Salkić 5,5, Makoumbou 6 (od 66. Sever 6), Krivičić 5,5, Mihaljević 5,5 (od 76. Stanković –), Kouao 5,5, Tolić (od 56. Ndzengue 6), Djalo Aldair 6 (od 76. Aliaj –), Stančič 5,5 (od 66. Rovas 5,5), trener: Igor Božič 5; Olimpija: Frelih 6,5, Korun 6, Savić 6,5, Maksimenko 6,5, Kapun 5,5 (od 46. Pungaršek 6,5), Elšnik 6, Pavlović 6, Boakye 6 (od 46. Andrejašič 6), Ivanović 7 (od 82. Baskera –), Ćorić 5,5 (od 82. Kurež –), Perović 5,5 (od 46. Vombergar 6); streli: 6:13; na vrata: 4:6; posest žoge v %: 54:46; koti: 7:5; prekrški: 15:7.

Maribor : Koper 4:2 (1:1)

Štadion Ljudski vrt, sodnik Dragoslav Perić (Kr) 6,5; strelci: 0:1 – Mulahusejnović (14, 11-m), 1:1 – Tavares (Uskoković, 35), 2:1 – Pihler (Tavares, 61), 3:1 – Žužek (65, avt.), 3:2 – Spinelli (Krajinović, 72), 4:2 – Mlakar (Klinar, 74); Maribor: Jug 6,5, Klinar 7, Martinović 6,5, Uskoković 6,5, Kolmanič 6,5, Vrhovec 6,5, Pihler 7, Repas 7, Matko 6 (od 78. Bajde –), Tavares 7 (od 62. Kronaveter, 6,5), Mlakar 7 (od 88. Gorenak –), trener: Saša Gajser 7; Koper: Vargić 5, Žužek 5,5 (od 76. Palčič –), Rajčević 5,5, Cerovec 5,5, Mišić 5,5, Dodlek 5,5, Jelić Balta 5,5 (od 66. Stevanović 5,5), Krajinović 6, Knežević 5, Barišić 5,5 (od 76. Vršič –), Mulahusejnović 6,5 (od 66. Spinelli 6,5); streli: 15:7; na vrata: 7:2; posest žoge v %: 51:49; koti: 5:1; prekrški: 14:15.

Celje : Gorica 0:1 (0:1)

Arena Z'dežele, sodnik Rade Obrenović (Lj) 6,5; strelec: 0:1 – M. Kavčič (22); Celje: Jurhar 6,5, Brecl 5 (od 81. Hajrić –), Ćalušić 5,5, Zaletel 5,5, Kadušić 5,5 (od 67. Martis 5,5), Šporn 5,5 (od 67. Novak 5,5), Vrbanec 5, Rorič 5,5, Kuzmanović 5, Božić 5 (od 67. Sokler 5,5), Dangubić 5,5, trener: Jiří Jarošik 5; Gorica: Marjanović 6,5, M. Kavčič 6,5, Mevlja 6,5, T. Kavčič 6, Širok 6, Nkama 6, Mavretič 6 (od 89. Tomiček –), Grudina 6 (od 83. Kačinari –), Oyewusi 6 (od 65. Šehić 5,5), Hodžić 6 (od 83. Velikonja –), Colley 6 (od 65. Vipotnik 5,5), trener: Aleksandar Jović 6,5; streli: 4:8; na vrata: 2:4; posest žoge v %: 55:45; koti: 3:6; prekrški: 6:10.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Dolgo so iskali formo, a včeraj so se prebudili tudi najboljši strelci.je imel pri zanesljivi Olimpijini zmagi v Sežani s 3:0 glavno vlogo z golom in podajo, prvenec v letu 2021 se je posrečil tudi, v Ljudskem vrtu pa je vodilni koprski gol prvega strelcale ujezil Mariborčane, ki so bili boljši s 4:2.je izenačil in podal za zasuk, v bitko za prvega strelca pa se je z osmim golom v sezoni vključil tudi. Gorica je v Celju z minimalno zmago le še poglobila krizo Celja in ohranila možnosti za obstanek.V Sežani se Olimpiji ni bilo treba naprezati, potem ko so Ljubljančani že iz prvega kota zatresli mrežo. Strelec je bil novinec, po slabem, zelo slabem posredovanju domače obrambe z vratarjemvred. Potem zeleno-belim ni bilo treba narekovati igre. A brez manjših težav ni šlo.»Kaj je šlo narobe? Nič, le rezultat,« je slikovito povedal domači trener, ki je s kratko in jedrnato oceno kar zadel. Sežančani so bili na igrišču izrazito boljši, toda ne preveč nevarni. Morda bi se jim odprlo tudi v napadu, če jim ne bi s 50 m dolgim mojstrskim samostojnim prodorom in golom na začetku drugega polčasa vseh načrtov prekrižal Đorđe Ivanović. Borbeni in razpoloženi Srb je nato še osrečil Andresa Vombergarja s podajo za prvi letošnji napadalčev gol in za zaslužen krajši odmor. Olimpija bo ta konec tedna prosta zaradi urejanja Stožic za evropsko prvenstvo do 21 let in bo mestni derbi z Bravom gostila šele 7. aprila.Mariborčani ne bodo imeli prav veliko časa za odmor, saj bodo v nedeljo gostovali v Fazaneriji. Tudi zato je bil dvoboj s Koprom eden od tistih, ki ga je bilo treba zlepa ali zgrda izpeljati zmagovalno. In prav na takšen način so vijolični prišli do zmage proti neugodnim Koprčanom: niso bili všečni, toda šampionsko vztrajni in podobni Camoranesijevemu Mariboru. Hitro so zaostajali po nerodnem prekrškunad Mulahusejnovićem za enajstmetrovko, nato pa so z ritmom brez popuščanja stiskali tekmece in jih tudi tako stisnili, da so si pred svojimi vrati delali škodo. Še največ si jo je – ob zimzelenem Marcosu Tavaresu – ustvarjal nerazpoloženi vratar, ki je v svojem prostoru letel kot »kura brez glave«. Pa še avtogol je povrhu dosegel najboljši strelec med branilci. Prvi je tudi na lestvici strelcev avtogolov. Koprski rezervistje za trenutek oživil upanja gostov, a jih je Mlakar s svojim četrtim letošnjim golom hitro razblinil.Čeprav so strelci na treh tekmah od petih dosegli le štiri gole, se je kolo razpletlo z največ doseženimi goli v drugem delu sezone – 13. Olimpija in Maribor sta bolj kot z zasukom k napadalni igri ali tehnično dovršeni z veliko kombinatorike izkoristila precej širok in kakovostnejši igralski kader, ki je ne glede na formo najmanj obremenjen z naporom. Tekmecem se kljub pretežno enakovrednemu vzdrževanju razmerja sil na igrišču prevečkrat primerijo napake »od nikoder«.Le prvak Celje je v svojem oziroma trenerjevem svetu.je izgubljen v zanj neznanem in posebnem slovenskem prvenstvu, zaradi česar Celje izgublja kot po tekočem traku. Vse oči so uprte v generalnega direktorja. Bo Čeha še podpiral ali pa mu bo po šestem porazu (in le eni zmagi, proti Mariboru!?) priporočil, da naj se uči še kje drugje kot v Sloveniji? Aluminij mu že diha za ovratnik, Gorica ni daleč.