Dortmund preprečil Leipzigu skok na vrh, Schalke zmagal po 359 dneh

Matthew Hoppe je bil trikratni strelec Schalkeja pri prvi zmagi po 359 dneh. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Schalke se je izognil neslavnemu rekordu

Borussia Dortmund je v 15. kolu nemškega prvenstva zmagala na gostovanju pri Leipzigu (3:1) in s tem poskrbela, da je Bayern kljub petkovemu porazu ostal na vrhu razpredelnice.Dortmundčani so na derbiju z rdečimi biki, ki so igrali brez poškodovanega, prikazali dva različna obraza. V prvem, ki se je končal brez golov, niso niti enkrat sprožili v okvir nasprotnikovega gola.V drugem pa je bila zgodba povsem drugačna, saj se je gostom odprlo v napadu. V 55. minuti jekrenil v protinapad, z desne podal v kazenski prostor, kjer ježogo s peto rahlo preusmeril proti, ta pa jo je poslal v gol.Sledilo je obdobje Erlinga Haalanda. Norveški napadalec je v 71. minuti ob desni vratnici pričakal predložek Sancha in zadel z glavo, v 84. minuti pa je sprejel lepo podajo Reusa, zaobšel vratarja in žogo potisnil v prazno mrežo. Izjemni Haaland je s tem na 25. prvenstveni tekmi za Borussio dosegel že 25. gol.Poraz Leipziga je v 89. minuti ublažilNogometašem Schalkeja je uspelo premagati Hoffenheim (4:0), domačim pa se je s tem odvalil kamen od srca, saj je bila to njihova prva zmaga po kar 359 dneh.Schalke je bil pred današnjim obračunom kar 30 tekem brez zmage in je bil le eno tekmo oddaljen od izenačitve negativnega rekorda Tasmanie Berlin iz sezone 1965/66.Pri visoki zmagi je tri gole prispeval 19-letni Američan(42., 57., 63.), ki je postal najmlajši nogometaš s hat-trickom v nemškem prvenstvu, en gol pa je dosegel(80.).Na preostalih sobotnih tekmah je Freiburg visoko premagal Köln (5:0), Eintrach je porazil Mainz (2:0), Bayer in Weder sta se razšla z izidom 1:1, Union Berlin in Wolfsburg pa z 2:2.