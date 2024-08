Durant postal manjšinski lastnik PSG

Ameriški košarkarski zvezdnik Kevin Durant Pariz zapušča z zlato olimpijsko kolajno in manjšinskim deležem v francoskem nogometnem klubu Paris Saint-Germain. Durant je v pariški klub investiral prek svoje družbe Boardroom Sports Holdings in družbe Arctos Partners, ki je lani kupila 12,5-odstotni delež v klubu. Štirikratni košarkarski olimpijski prvak je manjšinski lastnik tudi v ameriški nogometni ekipi Philadelphia Union in v ženskem nogometnem klubu Gotham FC.

Dan pred četrtfinalno tekmo med Združenimi državami Amerike in Brazilijo je Durant obiskal Campus PSG, trening center Parižanov, kjer ga je sprejel predsednik kluba Nasser Al-Khelaifi. »Izjemno smo ponosni, da se je še bolj približal družini PSG in da deli naše vrednote in vizijo. Veselimo se tesnega sodelovanja s Kevinom in družbo Boardroom, da bi navijačem po vsem svetu ponudili najboljše športne in zabavne vsebine,« je po Durantovem obisku povedal Al-Khelaifi.

Cilj prihoda 35-letnika v lastniško strukturo kluba je razvoj blagovne znamke PSG na ameriškem tržišču, saj bodo ZDA v naslednjih dveh letih gostile svetovno klubsko prvenstvo in svetovno prvenstvo. Poleg Duranta je investitor v evropski nogometni klub tudi njegov reprezentančni kolega LeBron James, ki je že od leta 2011 manjšinski lastnik Liverpoola.