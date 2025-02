Egipčan že pri 21. golu, Hrvat pri prvi zmagi

Nogometaši Liverpoola so preživeli še eno neugodno gostovanje na poti do naslova angleškega prvaka. V 24. kolu državnega prvenstva so z 2:0 premagali Bournemouth, ki pred tem ni izgubil 11 tekem. Liverpool ima zdaj spet devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Arsenalom, ki bo svojo tekmo kroga odigral v nedeljo.

Oba gola je dosegel Mohamed Salah, najboljši strelec prvenstva.

Liverpool je na jugu Anglije na trenutke trpel, domači so pokazali, zakaj so eno od najprijetnejših presenečenj sezone. Gosti so prvi polčas dobili tudi s pomočjo sreče. Bournemouth je najprej prek Antoina Semenya zadel vratnico, nato je Lewis Cook nespretno spotaknil Codyja Gakpoja in zakrivil enajstmetrovko, ki jo je Egipčan zanesljivo izvedel, nato so sodniki zaradi nedovoljenega položaja še razveljavili njegov gol.

Salah je v tej sezoni že pri 21 golih.

Tretjeuvrščeni Nottingham Forest je v prejšnjem krogu doživel pravo katastrofo, v Bournemouthu je izgubil z 0:5 in požel nekaj kritik, češ da ni zasluženo tako visoko na lestvici. A je kritikom hitro pripravil odgovor, tokrat je Brighton premagal kar s 7:0. Tri gole je prispeval Novozelandec Chris Wood, zadnjega z enajstmetrovke. To je najvišja zmaga katerega koli moštva v tem prvenstvu.

Svoje navijače pa je razočaral petouvrščeni Newcastle. Čeprav je po polčasu vodil, je nato dovolil Fulhamu, da je dosegel dva gola in se veselil zmage.

Everton po zmagi s 4:0 nad Leicestrom, dva gola je dosegel Beto, lahko lažje diha, saj se je precej oddaljil od mest, ki vodijo v nižjo ligo. To pa poleg Leicestra ne velja tudi za Ipswich, ki je na domačem igrišču moral priznati premoč zadnjeuvrščenemu in po mnenju nekaterih že odpisanemu Southamptonu, ta je zmagal z 2:1. Za gostujočega trenerja Ivana Jurića je bila to prva zmaga v angleškem prvenstvu, za njegov klub pa druga v sezoni.