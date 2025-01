Londončani niso izkoristili velike napake debitanta

Manchester City je po krizi vendarle dočakal lepše čase v angleškem nogometnem prvenstvu. V 23. krogu je pred domačimi navijači s 3:1 dobil derbi proti Chelseaju. Z novimi tremi točkami se je vrnil na mesta, ki vodijo v ligo prvakov, prebil se je na četrto mesto, Chelsea je padel na šesto.

Za ekipo Pepa Guardiole se tekma ni začela dobro. Eden od dveh novincev v moštvu Uzbekistanec Abdukodir Husanov je na svojem debiju že v tretji minuti storil napako, ki jo je kaznoval Noni Madueke. Toda gostiteljev to ni zmedlo. Začeli so vrstiti nevarne akcije, nekaj priložnosti se je ponudilo tudi drugemu novincu v ekipi Egipčanu Omarju Marmušu.

Phil Foden je zadel vratnico, najnevarnejši v domači vrsti pa je bil Hrvat Joško Gvardiol. Prvih dveh lepih priložnosti ni izkoristil, v tretje pa je šlo rado. Odbito žogo, ki jo je po strelu Matheusa Nunesa odbil vratar Robert Sanchez, je potisnil v mrežo.

Drugi polčas je bil, kar se tiče priložnosti, bolj siromašen, a sinje-modri so svoji dve izkoristili. Prvo Erling Haaland, ki je kaznoval nepotreben izlet Sancheza in od daleč čez njega poslal žogo na pravo mesto, nato pa je svojo strelsko serijo nadaljeval Foden, ki je po podaji Haalanda sam pritekel pred vratarja, strel mimo njega pa natančno odmeril.

Omar Marmuš se je domači publiki predstavil v lepi luči. FOTO: Peter Powell/Reuters

Razlika med vodilnim Liverpoolom in drugouvrščenim Arsenalom tudi po tem krogu ostaja šest točk. Obe ekipi sta namreč v dvobojih z ekipama spodnjega dela lestvice, Ipswichem in Wolverhamptonom, vknjižili novi zmagi. Lažje delo so imeli Liverpoolčani, zmagali so s 4:1, medtem ko je bil za zmago Arsenala dovolj en gol.

Na derbiju dveh največjih pozitivnih presenečenj dosedanjega dela lige je tretjeuvrščeni Nottingham Forest doživel pravo katastrofo na gostovanju pri Bournemouthu. Izgubil je kar z 0:5, "vroči" Nizozemec Justin Kluivert je dosegel prvi gol, nato je za "hat trick" poskrbel Dango Ouattara, končni izid je postavil Antoine Semenyo.