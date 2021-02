Eintracht z odličnim prvim polčasom na kolena spravil Bayern

Lahko Schalke pokvari dan Borussii?

Nemško prvenstvo, sobotni pari 22. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši aktualnega nemškega prvaka Bayerna so v 22. kolu domačega prvenstva doživeli tretji poraz v sezoni, potem ko so na gostovanju pri Eintrachtu izgubili z 1:2.Bavarci so tako še na drugi zaporedni prvenstveni tekmi ostali brez zmage. Če so v ponedeljek proti Arminii Bielefeld po povratku še osvojili točko, pa jim tokrat ni uspelo nadoknaditi zaostanka dveh golov.Četrtouvrščeno moštvo nemškega prvenstva si je ključno prednost priigralo v prvem polčasu. Povedli so v 12. minuti, ko jez leve strani podal v kazenski prostor, tja pa je pritekelin žogo poslal v daljši kot.Eintracht je vodstvo podvojil v 31. minuti. Kamada je na rob kazenskega prostora opazil​, ta pa je z leve strani z izjemnim diagonalnim strelom premagalBavarci so v drugem polčasu pritisnili proti domačim vratom, a uspeli le ublažiti poraz. Zadel je, ki je v 53. minuti izkoristil podajoBayern ima na vrhu 5 točk naskoka pred Leipzigom, ki bo jutri gostoval pri Herthi iz Berlina.Tekmovalni dan v Nemčiji se bo zaključil z derbijem med Schalkejem in Borussio iz Dortmunda (18.30).Favoriti so gostje, ki jim v domačem prvenstvu ne gre po načrtih in so šele na šestem mestu, vendar pa so med tednom v ligi prvakov premagali Sevillo in bodo zelo samozavestni.Borussia Mönchengladbach - Mainz 1:2 (Stindl 26.; Onsiwo 10., Stoger 86.)Eintracht Frankfurt - Bayern 2:1 (Kamada 12., Younges 31.; Lewandowski 53.)Köln - Stuttgart 0:1 (Kalajdžić 49.)Freiburg - Union Berlin 0:1 (Promel 65.)Schalke - Borussia Dortmund (18.30)