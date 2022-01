Ekvador ustavil Brazilijo, Argentinci slavili v Čilu

Argentina je brez pomoči kapetana Lionela Messija, ki je v novem letu po okužbi z novim koronavirusom zaenkrat odigral le 30 minut (klubskega) nogometa, sinoči premagala Čile z goloma Angela Di Marie v 10. in Lautara Martineza v 34. minuti, za Čile je v 21. minuti izenačil Ben Brereton. Vodilni Brazilci so na prvi četrtkovi kvalifikacijski tekmi remizirali z Ekvadorjem (1:1), velike zmage v boju za katarske vozovnice pa so se razveselili Urugvajci, ki so z golom Luisa Suareza v 50. minuti slavili na gostovanju v Paragvaju (1:0).

Na dvoboju med Ekvadorjem in Brazilijo see je dogajalo marsikaj, videli smo dva rdeča kartona že po 20 minutah igre, ko sta morala pod hladno prho najprej domačin Alexander Dominguez, nato še Emerson Royal. Rdeči karton je prejel tudi brazilski vratar Alisson Becker, a so sodniki nato svojo odločitev po ogledu VAR-posnetkov preklicali. Že v 6. minuti je sicer za vodstvo gostov zadel Casemiro, končni izid je v 75. minuti postavil Felix Torres.