Panathinaikos, Fenerbahče in Sturm neuspešni na tujem

Nogometaši Panathinaikosa so v 4. krogu evropske lige gostovali pri Rennesu in izgubili z 1:3. Poraz je doživel tudi graški Sturm, ki je v Bergamu klonil pred Atalanto z 0:1. Bayer Leverkusen si je s četrto zmago zagotovil izločilne boje.

Grki, pri katerih je Adam Gnezda Čerin igral v prvem polčasu, Andraž Šporar od 78. minute, Benjamina Verbiča pa ni bilo v ekipi, so v Franciji izgubili, čeprav so od 33. minute imeli igralca več. Takrat so Francozi že vodili z 1:0 po golu Fabiana Riederja. Fotis Ioanidis je v 34. minuti sicer še izenačil z bele pike, a sta v drugem polčasu tri točke Rennesu prinesla Ibrahim Salah in Ludovic Blas z enajstmetrovke.

Na drugi tekmi skupine F je Maccabi Haifa gostil Villarreal in izgubil z 1:2, potem ko sta pri Špancih za preobrat poskrbela Alejandro Baena v 80. in Alexander Soerloth v 86. minuti. V prvem polčasu so zapravili še najstrožjo kazen. Rennes ima zdaj devet točk, Villarreal ob tekmi manj šest, Panathinaikos je pri štirih, Maccabi pa pri eni.

Fotis Ioannidis je zabil gol z bele točke za Panathinaikos, z njim se je veselil tudi Adam Gnezda Čerin (v ospredju). FOTO: Loic Venance/AFP

V Bergamu sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom izgubila proti Atalanti, potem ko je edini gol dosegel Berat Djimsiti v 50. minuti. Gorenc Stanković je igral celo tekmo, Horvat pa od 60. minute. V isti skupini D je Sporting z 2:1 odpravil Rakow. Portugalci imajo sedem točk na drugem mestu, Atalanta vodi z desetimi. Sturm je pri štirih, Rakow pa pri eni točki.

Konferenčna liga: Soklerju točka v Solunu, poraz Fenerbahčeja

Nogometaši v konferenčni ligi so igrali tekme 4. kola. Klubi s slovenskimi igralci so na zgodnejših tekmah vpisali dve zmagi in neodločena izida. Solunski Paok, Eintracht Frankfurt in Viktoria Plzen pa so si priigrali izločilne boje. V skupini D je Nino Žugelj z Bodö/Glimtom gostoval pri Bešiktašu in ga premagal z 2:1, pri čemer je oba gola za zmagovalce dosegel Faris Pemi Moumbagna. Novopečeni slovenski reprezentant je igral od 62. minute. Varšavska Legia Blaža Kramerja je v skupini F z 2:0 ugnala Zrinjski. Oba gola so Poljaki, ki so prišli do tretje zmage, dosegli v prvem polčasu, Kramer pa je v igro vstopil v 76. minuti.

Nogometaši Slovana in Lilla so se v Bratislavi razšli brez zmagovalca. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

V skupini G je Aberdeen Esterja Soklerja gostoval v Solunu pri Paoku ter iztržil svojo drugo točko za 2:2. To jim je prinesel izenačeujoči gol Jamieja McGratha v 70. minuti. Sokler je priložnost za igro dobil v 85. minuti. Dvoboj med HJK Helsinki in Eintrachtom iz Frankfurta je pričakovano pripadel Nemcem z 1:0. Tako Paok kot Eintrahct sta si zagotovila napredovanje v izločilne boje, tako kot tudi Viktoria Plzen in skupine C.

Navijači Eintrachta so v Helsinkih proslavili preboj v izločilni del konferenčne lige. FOTO: Lehtikuva/Reuters

Spartak Trnava Adriana Zeljkovića in Mihe Kompana Breznika pa je v skupini H gostoval pri Nordsjaellandu. Dvoboj, na katerem je Zeljković igral celo tekmo, Kompan Breznik pa ni dobil priložnosti, se je končal z 1:1. Slovaki so tako vpisali prvo točko. Miha Zajc je s Fenerbahčejem gostoval pri Ludogorcu. Turkom se v soseščini ni izšlo po načrtu, Bolgari so zmagali z 2:0, Zajc je igral do 63. minute, ko je bilo 1:0. Lestvica po 4. kolu: Fenerbahče 9, Nordsjaelland 7, Ludogorec 6, Trnava 1.