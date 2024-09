City kot mačka z devetimi življenji, Elšnika čaka peklenski derbi

V nadaljevanju preberite:

Pretekli konec tedna slovenskim nogometašem ni prinesel obilice razlogov za zadovoljstvo, Matjaž Kek je lahko v skrbeh zaradi stanja v Atenah, kjer se je Benjaminu Verbiču na stranskem tiru pridružil še Andraž Šporar, tudi Adam Gnezda Čerin je dobil le drobtinice. S slepimi naboji so streljali tudi napadalci, Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta ob gladkem porazu Udineseja proti Romi (0:3) zamudila priložnost za skok na vrh serie A, enako pa velja za nogometaše Arsenala. V derbiju glavnih kandidatov za naslov angleškega prvaka so bili kljub igralcu manj do 98. minute na pragu zmage v Manchestru, nato se je City kot mačka z devetimi življenji rešil in iztržil remi, ki ima okus po zmagi.

Derbi v Manchestru je postregel z vsem, kar lahko ponudijo velike tekme: obilico živčnosti, preobratov, kartonov, golov in epskega zasuka, ki bo nogometaše in navijače Arsenala preganjal v sanjah. Zgodnji zaostanek po golu Erlinga Haalanda ni zmedel topničarjev, izkoristili so svoje najmočnejše orožje in prek prekinitev že do polčasa zasukali izid, branilca Riccardo Calafiori in Gabriel sta zadela za vodstvo z 2:1. Nato je zbranost povsem popustila belgijskemu napadalcu Leandru Trossardu, ki je v izdihljajih prvega dela po nepotrebnem prekršku dobil drugi rumeni karton in predčasno odšel pod prho.