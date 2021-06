Spektakularen euro 2020: še 17 golov do absolutnega rekorda

V nadaljevanju preberite:

Zadnji derbi osmine finala je v Londonu pripadel edinim pravim gostiteljem eura 2020 Angležem, ki so v evropski klasiki ugnali Nemce in se bodo v sobotnem četrtfinalu v Rimu borili za polfinale v domnevno manj zahtevni »veji« izločilnih bojev. Letošnji turnir je spektakularen in že ruši rekorde, zato lahko upravičeno pričakujemo veliko tudi v preostalih sedmih tekmah šampionata. Tudi »valorizirana« primerjava, ki upošteva inflacijo tekem, postavlja letošnji turnir na vrh. Euro 2020 krasi najboljše razmerje golov na tekmo (2,8 na tekmo), sledita euro 2000 s povprečjem 2,74 in euro 1984 s povprečjem 2,73. Preverite, kako je sodelovala pri grajenju te statistike Slovenija.