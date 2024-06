Angleže zanima le zmaga v skupini

Z zmago Španije je Anglija že napredovala med 16 najboljših tudi v primeru današnjega poraza proti Sloveniji v zadnji tekmi skupine C evropskega prvenstva. Toda za angleško javnost, ki je dosedanje nastope in neprepričljivo zmago proti Srbiji (1:0) ter neodločen izid proti Danski (1:1) ocenila zelo kritično, in tudi za nogometni tabor bi le tretje mesto v skupini pomenilo veliko razočaranje, zato bodo Angleži v Kölnu proti Slovencem zelo motivirani.

Selektor Gareth Southgate nima mirnega spanca, največ preglavic mu povzroča poškodba edinega pravega levega bočnega branilca Luka Shawa, ki ne bo na voljo za današnji dvoboj.

Angleške nogometaše je še najbolj vznemirila ocena strokovnega komentatorja, nekdanjega angleškega reprezentanta Garyja Linekerja, ki je v svojem podkastu dvoboj z Dansko slikovito komentiral in z eno besedo, »sranje«, vrgel iz tira tudi kapetana Harryja Kana.

Declan Rice bi raje videl več pozitvnosti kot kritik. FOTO: Lee Smith/Reuters

Miren je ostal le selektor Southgate.

»Nisem slišal, kaj je povedal. Slišal sem le eno besedo. To je svet, v katerem živimo. Zame sploh ni pomembno. Pomembno je le to, da moram skupino igralcev samozavestno voditi skozi turnir,« se ni pustil izzvati selektor, ki ni dal možnosti sedmi sili za dramatične zgodbe iz angleškega tabora.

»Hrup od zunaj ne bi smel vplivati na razpoloženje. Osredotočiti se moramo na tekmo. Želimo zmagati v skupini in izboljšati igro,« je bil jasen Southgate na zadnji novinarski konferenci, na kateri mu je družbo delal Declan Rice, Arsenalov as.

»Prišel sem, da bi branil igralce. Javnost je kritična, toda vedno je bolje prebirati pozitivne stvari kot negativne,« je med drugim razmišljal zvezni igralec, ki ob sebi najbrž ne bo imel več Trenta Alexandra-Arnolda. Selektorjev poskus, da bi Liverpoolovega zvezdnika uveljavil v zvezni vrsti, se ni obnesel, zato je favorit za njegov položaj Chelseajev igralec Conor Gallagher.

Verjetna začetna enajsterica (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden.