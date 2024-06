Benjamina Šeška pred eurom čaka nova pogodba z Leipzigom

V letošnjem prestopnem roku je bil Benjamin Šeško eno najbolj vročih imen, zanj so se zanimali evropski velikani, v prvi vrsti AC Milan in Arsenal, ki je bil, sodeč po številnih poročilih, v najboljšem položaju, da Šeška pripelje v svoje vrste. A s prestopom letos poleti očitno ne bo nič, Šeško bo z Leipzigom po poročanju The Athletica in nogometnega »insajderja« Fabrizia Romana podpisal novo, precej bolj donosno pogodbo.

Klubi so želeli vprašanje o prihodnosti Šeška rešiti še pred začetkom eura, podobne želje je najbrž imel tudi Matjaž Kek, Šeško pa je na koncu izbral podaljšanje sodelovanja s klubom, v katerem je letos eksplodiral. V Leipzigu bo imel v prihodnji sezoni zagotovljeno mesto v prvi postavi, podpisal naj bi novo, bolj donosno pogodbo, v kateri pa bo tudi precej višja odškodninska klavzula, ki trenutno znaša 65 milijonov evrov.

Romano še poroča, da naj bi klub in Šeško sklenila džentlmenski dogovor, da bo imel v prihodnje proste roke, ko bo želel oditi v drug klub in da mu ne bodo stali na poti. Pogodbo mora odobriti še upravni odbor kluba, kar pa ne bi smelo predstavljati težave.

Benjamin Šeško bo še naprej razveseljeval navijače Leipziga. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Vsaj še sezono bo tako Šeško ostal v Nemčiji in če bo nadaljeval razvoj v takšnem ritmu kot doslej, bo prihodnje poletje lahko sam izbiral, h kateremu velikanu želi. V luči igre slovenske reprezentance pa je pomembno, da je Šeško rešil vprašanje o prihodnosti in bo lahko povsem osredotočen na izzive, ki sledijo v reprezentančnem dresu v Nemčiji.