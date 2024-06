Šeško na The Athleticu v elitni družbi predstavljenih mladih zvezd

Na športnem portalu The Athletic, ki je del medijske hiše The New York Times, so v pričakovanju poletnih reprezentančnih vrhuncev pripravili serijo podkastov, v katerih so predstavili 12 najbolj zanimivih mladih igralcev, ki bodo poleti igrali na euru in na Copi Americi. Med izbrano elito je tudi Benjamin Šeško.

»Visok, hiter in spreten, Šeško ima postavo, ki je strah in trepet vsakega branilca. Gole zabija za zabavo,« so v podkastu predstavili slovenskega napadalca, novinar Jacob Whitehead, ki bo za Athletic v Nemčiji podrobno spremljal slovensko (in angleško) skupino, pa o Šešku dodaja: »Pri 21 letih in skoraj dveh metrih najbolj v oči bodejo njegove izjemne telesne sposobnosti. Ima tudi že precej izkušenj na mednarodni ravni in čeprav v nekaterih delih igre še lahko napreduje, predvsem pri grajenju igre in pri zaključevanju akcij, je njegov talent tisti, ki buri domišljijo. Šeško je že danes napadalec, na katerega je potrebno resno računati.«

Doslej so ob Šešku predstavili še Lamina Yamala, Endricka, Warrena Zaire-Emeryja, Folarina Balogina, Joaa Nevesa, Marcela Floresa in Yasperja Asprillo. Podkast lahko poslušate tukaj.