Kekovi borci v Frankfurt tudi z Dončićevo spodbudo

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo odpotovala v Frankfurt, kjer jo v ponedeljek ob 21. uri čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva proti Portugalski. Slovenska javnost z zanimanjem pričakuje obračun z enim favoritov prvenstva, tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić verjame v uspeh.

»Uvrstitev Slovenije v osmino finala v nogometu je velika stvar. Celotna Slovenija spremlja njene nastope in drži pesti. Želim ji veliko sreče proti Portugalski in ji sporočam, da mi verjamemo v fante,« je po petkovi tekmi košarkarske vrste v Stožicah povedal Dončić.

Adrian Zeljković verjame v Slovenijo. FOTO: Leon Vidic

Izbranci Matjaža Keka pa so brez Tomija Horvata v Wuppertalu opravili še en trening, pred njim pa sta pred novinarje stopila nogometaša, ki doslej še nista dobila igralnih minut na tem EP. A za selektorja je pomembnih vseh 26, je večkrat povedal.

»Res je lepo biti tukaj, upam, da bomo to še podaljšali,« je začel Nino Žugelj. »Mislim, da je to eden najlepših trenutkov v karieri, da sem zraven nečesa velikega. Mislim, da se s fanti sploh še ne zavedamo vsega.«

Nino Žugelj čaka priložnost. FOTO: Leon Vidic

Ta je poudaril, da je pomemben vsak igralec v ekipi, vsak da neko energijo, tudi na tekmah pa potrebno podporo. »Na vseh treh tekmah smo pokazali, da smo kakovostna ekipa, da se lahko kosamo z vsakim,« pravi igralec norveškega Bodo/Glimta.

Adrian Zeljković pa je najprej poudaril, da je vzdušje res dobro. »Hvaležen sem, da sem lahko tu. Čakam na svojo priložnost, treniram maksimalno in tako bo tudi naprej,« je dejal Zeljković, ki je izpolnil del svojih sanj s prebojem v reprezentanco in udeležbo na EP. »To je eden večjih uspehov v karieri.«

Tudi njega je prevzelo številčno in glasno navijanje slovenskih navijačev, doslej se jih je skupno na treh tekmah zbralo več kot 44.000. »Pozivam jih, naj pridejo v takem številu tudi na naslednjo tekmo, ker verjamem, da bo dogodek izjemen in atmosfera spet dobra.«

To bo zagotovo tudi ob vročekrvnih portugalskih privržencih, ki ne računajo na nič drugega kot na zmago Portugalske. Kot pravijo portugalski novinarji, bi bilo vse drugo veliko razočaranje.

Cristiano Ronaldo nima dobre izkušnje s Slovenci. FOTO: Leon Vidic

»Vsi se zavedamo, da je to trenutno ena najkakovostnejših reprezentanc na svetu, ampak mi tudi verjamemo v svoje kvalitete, tako da se ne bojimo,« je odločen 21-letni igralec Spartaka Trnave, ki je priznal, da največ znanja na treningih vpija od Josipa Iličića. »Mislim, da je to eden izmed boljših nogometašev na svetu. Res je užitek trenirati in igrati z njim.«

Čeprav še ni zaigral na EP, pa je poudaril, da vsi hočejo najboljše za ekipo. »Vsi želimo vse dobro fantom, ki so na igrišču. Poskušamo jih spodbujati,« je še povedal nogometaš, ki je Keka prepričal na januarski akciji v ZDA, ko je bil del tako imenovane B-selekcije. »Takrat smo dobili priložnost, da se dokažemo, mislim, da sem jo jaz dobro izkoristil.«