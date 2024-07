Malce žalostni, a predvsem nadvse ponosni na nogometne junake

Navijači bodo svoje junake po zgodovinskem uspehu lahko pozdravili še ob 20. uri na Kongresnem trgu, kot so jih v tisočih podpirali tudi v Nemčiji. Slovenski navijači so v vseh mestih, kjer je Slovenija igrala tekme EP pričarali izvrstno vzdušje, na stadionih pa večkrat preglasili tekmeca in so bili tudi velik razlog za uspeh nogometašev.

Navijači so bili pred tekmo Slovenije in Portugalske dobre volje in tudi polni upanja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na evropskem prvenstvu ni nasilnih navijaških skupin. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podpora je vsestranska. FOTO: Leon Vidic/Delo

Navijači se zbirajo. FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Ponos bo ostal. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenski navijači imajo na voljo več barv. FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Navijači prihajajo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot da bi zmagali. FOTO: Leon Vidic/Delo

Domoljublje in ponos. FOTO: Leon Vidic/Delo

Navijaških pripomočkov ne manjka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podpora do zadnjega diha. FOTO: Leon Vidic/Delo