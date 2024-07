Mesto, ki je zaslovelo po lebdeči železnici

V nadaljevanju preberite:

Wuppertal, mesto gosto naseljeni nemškizvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, je bil tri tedne domače mesto slovenske nogometne reprezentance. Kako veliko je to mesto in kako je glede njegove prepoznavnosti. Kako to, da je mestna železnica osrednja znamenitost? Kako je z naravnim okoljem in od kod prihajajo priseljenci, ki so se predstavili tudi v lokalni izvedbi namdobro znane Odprte kuhinje?