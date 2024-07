Pri Uefi zadovoljni z evropskim prvenstvom

Evropska nogometna zveza (Uefa) je z letošnjim evropskim prvenstvom v Nemčiji, ki je bo končalo s finalom med Španijo in Anglijo v nedeljo v Berlinu, zelo zadovoljna. »Dober gostitelj, dobre igre in predvsem dobri navijači,« je za dpa povedal direktor tekmovanj Uefe Martin Kallen. A je izpostavil eno »zelo motečo stvar«.

»Zelo, zelo smo zadovoljni s tem, kako je potekal turnir. V Nemčiji smo imeli izjemno veliko navijačev iz vse Evrope, ki so mirno prišli v Nemčijo in slavili ter spodbujali svoje ekipe. Organizacija je bila zelo, zelo dobra. Tekme so bile dobre. Bilo je malo presenečenj,« je ocenil Kallen v Münchnu na sprejemu v čast prostovoljcem.

Poleg prehitrih uradnih voznikov in nadležnih taksistov so se ponavljale tudi težave s prevozom in nemškimi železnicami, Deutsche Bahnom (DB). »Že dolgo je znano, da imajo težave. Ampak kot ste lahko videli, vlakov je veliko,« je dejal Kallen,.

Družba DB je bila med turnirjem večkrat kritizirana zaradi svoje neuspešnosti. Ravno ta teden je morala nizozemska ekipa zaradi kratkotrajne odpovedi vlaka na polfinale iz Wolfsburga v Dortmund odpotovati z letalom namesto z vlakom.

Kljub temu se je Kallen ves čas vozil z vlakom in poskrbel, da je prišel na cilj vsaj tri ure prej. »Potem sem se malo prilagodil. Včasih je to malo nadležno, ampak ponudba vlakov je res velika in raznolika.«

Drugi del moteče zgodbe je bila po mnenju Kallena »Ronaldomanija«. »Cristiano Ronaldo je kot superzvezdnik preprosto tako naelektril ljudi, da so si res srčno želeli narediti 'selfie' z njim. In je bilo kar nekaj takih, ki so za to vdrli na igrišče, čeprav so vedeli za posledice,« je dodal Kallen.