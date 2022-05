Vetrobransko steklo popustilo pod Zlatanovimi udarci

Ob Zlatanu Ibrahimoviću nikdar ni dolgčas in čas bi že bil za njegovo drugo biografijo, potem ko so lani posneli film na prvo iz leta 2011 Jaz sem Zlatan.

Šved balkanskih korenin je na dobri poti, da pri 40 letih znova osvoji naslov italijanskega prvaka z Milanom. Rdeče-črni so v nedeljo dosegli morda že ključno zmago proti Atalanti z 2:0 in imajo pred zadnjim krogom dve točki prednosti pred mestnim tekmecem in branilcem naslova Interjem.

Zlatan sicer ni dosegel gola, vso tekmo je presedel na klopi, se je pa izvedelo, da je dodatno podžgal evforijo v moštvu Piolija Piolija, ko je pred tekmo razbil vetrobransko steklo avtobusa, s katerim se je ekipa pripeljala pred San Siro. Tam so avtobus obkrožili navdušeni tifosi, Ibrahimović pa jih je pozdravil z navdušenim udarjanjem po oknu, ki ni zdržalo njegovih udarcev. Na posnetku se vidi, da voznik ni bil ravno navdušen nad obnavanjem potnika.

Zlatan Ibrahimović se ne zmani za bolečine, pri 40 letih hoče novo lovoriko. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Na srečo se zvednik pri tem ni poškodoval. Milan v serie A 15 tekem zapored ne pozna poraza. Scudetta ni osvojil že 11 let. Zadnjo tekmo bo odigral v nedeljo v Sassuolu, Inter bo gostil Sampdorio.