Evropejci poznajo osem milijard razlogov proti mundialu na dve leti

V zadnjih mesecih vznemirja nogometno javnost ideja predsednika Svetovne nogometne zveze (Fife) Giannija Infantina, da bi uveljavil spremembo v frekvenci organizacije svetovnih prvenstev. Mundial, ki ga od leta 1930 organizirajo vsaka štiri leta, bi po letu 2026 organizirali na vsaki dve leti, predlaga Infantino. Zamisli nasprotuje večina deležnikov v nogometni družini, med glavnimi nasprotniki te pobude je predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Zdaj so izračunali novo visoko izgubo, ki bi jo v primeru Infantinove zmage utrpele nogometne lige na stari celini in Uefa. Gre za osem milijard evrov letno izgubljenih sredstev od TV in medijskih pravic ter komercialnih ter sponzorskih pogodb. Ob tem bi morala nacionalna prvenstva drastično zmanjšati število klubov oziroma tekem, da bi lahko sledila ostremu vsakoletnemu urniku. Infantino kljub vsemu še ni obupal, toda Uefa je stvari že vzela v svoje roke.

Ob tem, da je Evropa zagrozila z bojkotom mundiala v primeru, če bi ga igrali vsaki dve leti, sta Uefa in južnoameriška zveza Conmebol poglobili že tako dobro sodelovanje: za začetek se bosta med seboj pomerila evropski in južnoameriški prvak Italija in Argentina, v naslednjem obdobju bi lahko to tekmovanje razširili tudi na finalista ali polfinaliste celinskih turnirjev.