Fanatična Mura pomagala vijoličnim, ki so ušli porazu

V nadaljevanju preberite:

Pet golov, lepe akcije, goli, visok ritem in številne priložnosti so zaznamovale derbi v Fazaneriji, kjer je Olimpija vselej lovila Sobočane, toda na koncu jih ni ujela. Črno-beli so se z visokim motivacijskim nabojem nabrusili in dosegli, kar so želeli. Po veliki zmagi so znova korak bliže uvrstitvi v Evropo. Pot do zmage je bila trnova, domala ves drugi polčas so bili stisnjeni v kot, vse preveč bitk so bili z avtoritativnim, a s slabo dnevno formo zaznamovanim sodnikom Davidom Šmajcem. S kančkom sreče so se ubranili. Ni še konec, dokler tega ne reče Marcos Tavares. Ata med vijoličnimi nogometaši je preprečil senzacijo. Aluminij je v 20. minuti zaostajal z 0:2 in grozil je polom podoben stožiškemu. Toda v 75. minuti je bil na pragu velike zmage po golu za 3:2.