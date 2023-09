Finski zvezdnik v zraku prebil skoraj 18 ur

V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji bodo vodilni Finci v »derbiju« skupine H, v kateri so slovenski nogometaši tačas na četrtem mestu, danes (z začetkom ob 16. uri) gostovali pri drugouvrščenih Kazahstancih. »Suomiji« znova veliko stavijo na svojega prvega zvezdnika Teemuja Pukkija, ki se je, sodeč po zadnjih predstavah, vrnil v strelsko formo.

V zadnjem tednu je namreč 33-letni napadalec iz Kotke (dobrih 100 kilometrov vzhodno od Helsinkov) zabil dva gola za Minnesoto United v ameriškem prvenstvu (MLS); potem ko je prejšnji četrtek prispeval en zadetek k domači zmagi nad Coloradom (3:0), je bil minulo nedeljo edini strelec za Minnesoto, ki je na gostovanju pri San Joseju iztržila neodločen izid 1:1. To je bil sicer njegov tretji gol v ZDA, kamor se je sicer preselil šele konec letošnjega junija.

»Če sem iskren, nisem dosegel toliko zadetkov, kot sem pričakoval, je pa res, da pri Minnesoti še nisem prav dolgo. Zaradi tega se še vedno navajam na določene stvari, vsak dan pa se naučim kaj novega,« je pojasnil Pukki, ki se nadeja, da bo dobro strelsko formo unovčil tudi v Kazahstanu. Vprašanje pa je, kako hitro se bo prilagodil na časovno razliko in koliko se bo pri njem poznala utrujenost po napornem potovanju.

Finski reprezentant Robert Taylor (na sredini) se je pri Interju iz Miamija odlično ujel z argentinskim mojstrom Lionelom Messijem. FOTO: John David Mercer/Usa Today Sports

Kakor so izbrskali finski novinarji, je namreč finski rekorder, kar zadeva gole za reprezentanco (38), na poti iz San Francisca prek Frankfurta do Astane v zraku skupaj prebil kar 17 ur in 45 minut. Podobno dolgo sta proti kazahstanski metropoli potovala tudi Teemujeva reprezentančna kolega Robert Taylor (Inter Miami) in Jere Uronen (Charlotte), ki si prav tako kruh služita v MLS.