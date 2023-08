Galatasaray ali Žalgiris, ni pomembno, Olimpija gre po zmago

Čudovit stožiški večer je svojim navijačem pripravila Olimpija. Bila je izvrstna, srčna, borbena in kakovostna. Zaslužila si je tudi srečo. A je imela, kot je poudaril trener Joao Henriques, v odličnem moštvu tudi posameznike, ki so znali izbruhniti takrat, ko morajo. Med njimi je bil prvi junak strelec dveh golov v Ljubljani in tudi edinega Olimpijinega v Razgradu Timi Max Elšnik. Štajerec iz Zlatoličja je ob sijajni obrambi enajstmetrovke vratarja Matevža Vidovška zapeljal Olimpijo v evropsko jesen.

»To je bil zgodovinski večer v Stožicah, izjemno sem užival. Glavno mesto to potrebuje. V Ljubljani bo evropska jesen, ampak kvalifikacij še ni konec. Naš cilj je liga Europa, preboj v v ligo prvakov bi bil izjemen,« je dal vedeti, da ni še konec sanjskega poglavja, kapetan zeleno-belih, ki je že pogledoval proti naslednjemu tekmecu, Galatasarayu ali Žalgirisu. Drevi se bosta pomerila še v Istanbulu, izhodišče je 2:2.

Sezona se še pošteno ni začela, so Olimpijini navijači, sinoči res 12. igralec, že dobili lepo darilo. FOTO: Leon Vidic/Delo

»V primeru presenečenja in napredovanja Žalgirisa se moramo v svojih glavah proti njemu postaviti kot favoriti, če pa bo naš tekmec Galatasaray, bo še en praznik v Ljubljani. Stožice bodo polne. Potem bi gostovali še v Istanbulu, kjer bi bilo, kot da bi igrali v ligi prvakov. To so tekme, v katerih lahko samo uživaš,« je povedal Elšnik in izpostavil podrobnost, ki je popeljala zeleno-bele v Evropo.

»Jedro ekipe že dolgo časa skupaj. Tega prej Olimpija ni imela,« ima prav zvezni igralec s sinoči res filigransko natančno levo nogo. »Pomembno je bilo, da po golu nismo razpadli, ampak smo še verjeli vase. Vedeli smo, da zmoremo, še na vseh tekmah v tej sezoni smo dali vsaj gol. Hitro smo se vrnili, bili kompaktni in igrali drug za drugega ter se borili za grb in skupaj trpeli,« je ocenil in povedal, da je bil prepričan, da bo Matevž Vidovšek ubranil kazenski strel. »Tudi če ga ne bi, bi imeli na voljo 30 minut igre z igralcem več,« se ni posebej vznemirjal krvnik bolgarskega prvaka. Zbodel je goste in njihovo obrambno posredovanje pri drugem golu. »Trikrat, štirikrat na tekmi smo poskušali s podobno akcijo. Tekmec je bil naiven in ni vedel, kako bi se odzval.« Zaključil pa je po navijaško. »Če bi bil navijač, bi se zdaj napil.«

Matevža Vidovška, še drugega velikega junaka, so po zadnjem sodnikovem žvižgu lovili tudi soigralci. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sodnik je pretiraval, v Evropi so vsi agresivni

Olimpijin trener se, kot kapetan Elšnik, še zlepa ni sprijaznil s tem, da so svojo nalogo že opravili. Poražence je kljub slovesu označil za favorite.

»Že v drugi polčas bi šli lahko s prednostjo. Ampak, v redu. Nismo želeli izgubiti ravnovesja, hoteli smo biti v tekmi do konca. Sodnikov dodatek je bil nor. Zabili smo gol, v zadnjih sekundah je bila še enajstmetrovka. Za nas zelo pomembno je, da ima moštvo posameznike, ko jih ima, da v pravem trenutku pokažejo, kaj znajo. Mi smo bili pošteni zmagovalci, boljši smo bili, srečni. Vse, kar smo načrtovali, smo izpolnili. Smo srečni, ampak le ta trenutek. Ostati moramo trdno na tleh. Od jutri naprej se moramo pripraviti že za naslednjo tekmo,« je povedal 50-letni Portugalec na Olimpijinem trenerskem stolčku, ki je poudaril, da so se res odlično pripravili za tekmece. Vse, kar so predvideli, se je zgodilo.

»Vedeli smo, da bodo, kar je sicer normalno, saj so boljši, od prve minute pritisnili. Ampak naše moštvo je zares delovalo odlično. Bilo je zelo vznemirljivo videti zadnje trenutke. Tudi zame je to eden od mojih največjih dosežkov. Pomembno je, da vemo, da smo pisali klubsko zgodovino. Ampak ne smemo se ustaviti tukaj. Gremo zmagat naslednjo tekmo. Ta trenutek je pomemben za vse, igralce trenerski štab, mesto, navijače. Toda zdaj smo evropsko sezono podaljšali v jesen. Da, Galatasaray bo favorit. Ampak mi se bomo šli borit, ker si želimo napredovati. Če bomo, vemo, da bomo napredovali, bomo šli vsaj v evropsko ligo. Gremo korak za korakom, zato je najpomembnejša tekma naslednja z Radomljami,« je razmišljal Henriques, ki so ga navdušili navijači, malo manj pa nemški sodnik Christian Dingert.

Joao Henriques je odlično pripravil moštvo in ga tudi vodil. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Sodnik je na začetku vse male prekrške kaznoval s kartoni. Po mojem mnenju ni bilo potrebe. Če bi nadaljeval v takšnem ritmu, bi tekmo oboji končali s sedmimi igralci. Igra je bila hitra, deževalo je, bili so trdi dvoboji. Normalno je bilo, ker je Ludogorec veliko bolj izkušeno moštvo. Želeli smo priti do žoge, zmagovati dvoboje, bili smo agresivni, tekma je bila intenzivna. Pomembno je bilo, da smo se umirili. Toda v Evropi so vsi agresivni ...,« je med drugim povedal strokovnjak, ki je še nadgradil veliko delo svojega predhodnika pri Olimpiji Alberta Riere.