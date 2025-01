Cannavaro v lov za zlatim rojakom Gattusom

Neobičajno dolga kolona ljudi se je v soboto zvečer vila pred zahodno tribuno štadiona na Maksimiru. Neobičajno za tekmo hrvaške nogometne lige med Dinamom in Istro. Vzrok za radovednost čakajočih na vstopnice je bil domači debi trenerja Fabia Cannavara.

Kapetan »azzurrov«, ki je leta 2006 v Nemčiji dvignil pokal za osvojitev naslova svetovnih prvakov, naj bi modre popeljal nazaj na pota stare slave. V sredo bo želel vzeti mero Milanu in se prebiti v izločilne boje lige prvakov, zatem bo začel lov na vodilna Rijeko in Hajduk, slednjega vodi njegov rojak Gennaro Gattuso.

Pestro v Zagrebu Prihodnji teden bodo športni navdušenci v Zagrebu zares prišli na svoj račun. V torek bosta v zagrebški Areni četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v rokometu, v sredo bodo nogometaši Dinama na Maksimiru gostili Milan in lovili zadnjo možnost za preboj v izločilne boje Uefine lige prvakov. V četrtek pa bo še polfinalna tekma rokometašev.

Fabio Cannavaro je debitiral na klopi Dinama proti Arsenalu. FOTO: Justin Tallis/AFP

»Če Cannavaro ne bo dvignil stvari na bolje, potem nam bog pomagaj,« je imel eden čakajočih velika pričakovanja od legende, ki je bil leta 2006 zadnji branilec, ki so mu podelili zlato žogo. Igralec Parme, Interja, Juventusa in Real Madrida sicer še ni odkril ali razvil svoje trenerske žilice. Dinamo je njegov največji izziv, pred tem je vodil savdski klub Al-Nassr, kitajska Guangzhou in Tianjin in bil en mesec tudi kitajski selektor. V domačo Italijo se je vrnil leta 2022 in prevzel Benevento v serie B, a imel slabe rezultate. Lani je za en mesec vodil Udinese in se v zadnji tekmi izognil izpadu, a kljub temu ni ostal v Vidmu.

Da tudi na Hrvaškem ne bo imel medenih tednov, se je 51-letni Cannavaro lahko prepričal že ob polčasu tekme z Istro. Ta je namreč izenačila z golom neposredno iz kota, nakar se je s severne tribune, kjer so navijači skupine Bad Blue Boys, že zaslišalo negodovanje, celo žvižgi.

Pri Dinamu se mu obetajo stresni meseci. FOTO: Justin Tallis/AFP

Cannavaro je bil prvič na maksimirskem štadionu, ki zares ni v ponos klubu s takšno tradicijo. Vzhodna tribuna še vedno sameva, ker od potresa marca 2020 ni več varna in komaj še stoji. Sedeži so tako zbledeli, da sploh niso več modri, vsak peti manjka ali je polomljen. Na straniščih curlja z vseh strani in moral bi imeti škornje, da bi se olajšal po kozarcu piva, za katerega je treba odšteti 3,5 evra. To je sicer precej ugodneje kot na tekmah svetovnega prvenstva v rokometu, na katerih v zagrebški Areni računajo šest evrov in še dva za varščino plastičnega kozarca.

Nazaj k tekmi. V drugem polčasu je Cannavaru odleglo, Dinamo je dosegel dva gola za končnih 3:1, lepo je s prostega strela zadel Martin Baturina, in zmanjšal zaostanek za Rijeko in Hajdukom. »Ni nam bilo lahko igrati po porazu v Londonu (Cannavaro je debitiral s porazom 0:3 pri Arsenalu; op. p.). Vedeli smo, kako pomembno je dobro odpreti drugi del sezone. Med tekmo so stopnjevali ritem in igrali vse boljše. Postali smo ekipa in na koncu zasluženo osvojili tri točke,« je dejal Cannavaro in hitro spoznal, da se mu obeta tudi pester odnos s hrvaško sedmo silo.

Vzhodna tribuna sameva, ker ni varna. FOTO: P. Z.

Na vprašanje enega od novinarjev, zakaj Dinamo ni igral presinga, je namreč ostro odvrnil: »Katero tekmo ste gledali? Pridite jutri v mojo pisarno in vam bom pokazal, koliko žog smo vzeli na nasprotnikovi polovici,« je bil piker Cannavaro, ki je zadnji poraz pred osvojitvijo naslova svetovnega prvaka doživel v Celju, kjer je zmagoviti gol za zasedbo Braneta Oblaka dosegel Boštjan Cesar.

Derbi prvega marca

Od njega se pričakuje, da bo nadaljeval Dinamo prevlado v 1. HNL. Zagrebčani so od leta 2006, ko je bil Cannavaro svetovni prvak, osvojili vse naslove državnih prvakov z izjemo sezone 2016/17, ko je Rijeki zgodovinski uspeh prinesel zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek.

Nogometna Hrvaška že odšteva do novega večnega derbija med Dinamom in Hajdukom, Cannavaro in Gattuso, svetovna prvaka iz leta 2006 v Nemčiji, se bosta prvič iz oči v oči srečala 1. marca na Maksimiru. Če imajo Hrvati italijanski trenerski derbi, pa imamo v Sloveniji španskega, prav tako 1. marca bo Olimpija Victorja Sancheza gostila prvake iz Celja z Albertom Riero.