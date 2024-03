Girona ostaja na drugem mestu, Jan Oblak praznih rok v Cadizu

Nogometaši Girone bodo tudi po 28. kolu španskega prvenstva ostali na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. To jim je zagotovila zmaga z 2:0 proti Osasuni. Z novimi tremi točkami so se vrnili pred Barcelono, pred njo imajo točko prednosti, za vodilnim Real Madridom, ki bo v nedeljo gostil Celto Vigo, pa ob tekmi več zaostajajo za štiri točke. Zmago Girone sta zagotovila gola Portuja v 13. minuti in Savia v 86.

Brez točk je ostal Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. V Cadizu je izgubil z 0:2, Škofjeločana je dvakrat premagal Juanmi Jimenez, in sicer v 24. in 64. minuti. Četrtouvrščeni Atletico zdaj zaostaja za Barcelono za šest točk, pred najnevarnejšim tekmecem za uvrstitev v ligo prvakov, Athleticom iz Bilbaa, pa ima ob tekmi več pet točk prednosti.

Na šesto mesto, a z velikim zaostankom za četrtim, ki vodi v ligo prvakov, se je prebil Real Sociedad po zmagi s 3:2 v Granadi. Po prvem polčasu je po dveh golih Myrta Uzunija zaostajal z 1:2, v drugem pa sta za zasuk poskrbela Robin Le Normand in Andre Silva, ki je postavil končni izid v 85. minuti.