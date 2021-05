Glavni sodnik poškodovan, mreži mirovali

Nogometaši CB 24 Tabora in Domžal so se v 31. kolu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0. Sežanci so sicer odigrali svojo stoto prvoligaško tekmo, a jim tega ni uspelo proslaviti z zmago. Ta bi bila tretja zaporedna, a strelci tokrat niso bili razpoloženi, tako kot ne pri Domžalah, ki so končale niz dveh zmag, so pa četrtič zapovrstjo neporažene in trdno na četrtem mestu lestvice. Tabor je šesti. Zanimivo, da je v uvodu drugega polčasa poškodovanega glavnega sodnikazamenjalDanes se bosta merila še Celje in Maribor (16.45) ter Koper in Bravo (20). Jutri se bo 31. kolo sklenilo z dvobojem med Olimpijo in Aluminijem (17.15).Gorica : Mura 1:5 (17.;23./ag.,39.,54.,70.,90.)CB24 Tabor : Domžale 0:0