Guardiola spočil zvezdnike ob zmagi nad Fulhamom

Leeds odščipnil točki Chelseaju

Vodilno moštvo angleškega prvenstva Manchester City je v 28. kolu po pričakovanjih zmagalo proti Fulhamu (3:0) in se utrdilo na prvem mestu.Trener sinjemodrihje dodobra premešal svojo postavo. Njegovi varovanci imajo lepo prednost v prvenstvu, že v torek pa jih čaka preizkušnja v ligi prvakov proti Borussii Mönchengladbach, zato je spočil nekatere svoje nosilce.V kadru Cityja tako ni bilo, na klopi za rezerviste pa so biliinA gostom se to ni poznalo, saj premorejo širok kader. Povedli so v 47. minuti, ko je ob predložku iz prostega strela zadel, ki je s 4 goli najučinkovitejši strelec med vsemi branilci v ligi.Favorizirani gostje so v nalednjih 13 minutah dosegli še dva gola. V 56. minuti je po napaki domače obrambe zadel, končni izid pa je z bele točke v 60. minuti dosegel, ki je zadel prvič po lanskem januarju.»V 90 minutah smo bili zelo solidni, zadovoljen sem z zavzetostjo igralcev. Na povratno tekmo lige prvakov v Budimpešto potujemo s spočito ekipo, saj smo nocoj opravili rotacijo. Včasih mi igralci ne verjamejo, vendar pa bi rad, da so vpleteni vsi. Včasih je težko, ampak vsi morajo prispevati svoj del k temu, da zmagujemo in se ob koncu sezone borimo v čim boljši formi,« je po tekmi dejal Guardiola, čigar igralci imajo z dvema tekmama več prednost 17 točk pred mestnim tekmecem Unitedom.Chelsea, ki se krčevito bori za uvrstitev med najboljšo četverico, je osvojil točko na gostovanju pri Leedsu (0:0).Londonski klub je podaljšal niz neporaženosti pod novim trenerjemna 12 tekem, vendar pa Nemec ni mogel biti povsem zadovoljen z izkupičkom.»Lahko bi zmagali. Imeli smo dovolj priložnosti in dotikov žoge v kazenskem prostoru, da bi dosegli gol ali dva. Na žalost nam to ni uspelo in s tem moramo živeti. Igrali smo na zahtevnem igrišču, vendar pa smo lahko zadovoljni s točko na gostovanju pri ekipi, ki je znana po visokem pritisku. Žal nismo bili dovolj učinkoviti pred golom,« je tekmo opisal Tuchel.