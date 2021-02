Haalanda motivirala Mbappejeva predstava v Barceloni

Lopetegui: Nismo si zaslužili poraza

Julen Lopetegui je prepričan, da si je Sevilla zaslužila več od poraza. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Italijanski prvak na pladnju podaril gol Portu

Andrea Pirlo je bil nezadovoljen zaradi prepoceni prejetega gola že v drugi minuti tekme. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Sredin večer lige prvakov je z novo odlično strelsko predstavo zaznamoval napadalec, ki je bil z goloma in asistenco najzaslužnejši za zmago Dortmundčanov v Sevilli.Izjemni 20-letni Norvežan je na svoji trinajsti tekmi v najelitnejšem evropskem tekmovanju dosegel 17. in 18. zadetek, v dresu Borussie pa je na 42 tekmah zabil zelo impresivnih 41 golov.Nič čudnega, da Haalandu napovedujejo zelo svetlo prihodnost in ga skupaj s Francozomizpostavljajo kot glavno zvezdo evropskega nogometa. Prav 22-letni nogometaš Paris Saint-Germaina pa je imel veliko zaslug za to, da je imel Haaland v Sevilli tako uspešen večer:»Obožujem ligo prvakov in ko sem videl Mbappejev hat-trick, sem dobil lepo motivacijo, za kar se mu zahvaljujem,« je uvodoma o Mbappejevi predstavi proti Barceloni spregovoril Norvežan in nadaljeval: »Lepo je bilo doseči zadetka. Imeli smo dober načrt, trener Edin Terzić je dobro opravil svoje delo in veliko sem se pogovarjal z njim. Dejal mi je, da bo to moja tekma in da bom imel veliko priložnosti, kar se je tudi uresničilo. To je bila pomembna zmaga, zdaj pa se moramo hitro regenerirati, saj je pred nami pomemben konec tedna. Svojo pozitivno miselnost moramo prenesti na prihajajočo tekmo, saj moramo zmagati tudi tam.«Kapetan Borussieupa, da bo njegovo moštvo dobro predstavo preneslo tudi v nemško prvenstvo, kjer so Dortmundčani šele šesti, konec tedna pa jih čaka derbi s Schalkejem.»Prvi polčas je z izjemo zadetka, ki smo ga prejeli zelo hitro, potekal tako, kot smo si zamislili. Bili smo pomaknjeni nekoliko proti svojemu golu, vendar pa smo bili kompaktni. Bili smo dobri pri osvajanju žoge in jo hitro premaknili v nevaren položaj, kar je privedlo do vodstva. Prvi polčas je bil zelo dober. V drugem pa smo bili preveč pasivni in postalo je težje, zato smo veseli zmage. A z eno dobro tekmo ne moreš popraviti vseh napak iz preteklih tednov. Danes smo naredili pomemben korak naprej, na derbiju s Schalkejem pa moramo to ponoviti, če ne prikazati še več.«Glavni trener Sevilleje bil po tekmi prepričan, da so si njegovi varovanci zaslužili več: »Rezultat ni dober. Nismo si zaslužili poraza, vendar pa imajo tekmeci v napadu enega izmed najboljših igralcev na svetu, ki je naredil razliko. Kazen je bila pretirana. V drugem polčasu se je ekipa “resetirala”, pritisnili smo na nasprotnika in imeli priložnosti za izenačenje. Čaka nas še povratna tekma, na kateri bomo nastopili z ambicijo in upanjem.«je dodal: »Če odigraš takšen polčas, kot smo ga mi danes, potem ti ni lahko. Ponosen sem na ekipo, saj smo bili v drugem delu občutno boljši. Žal nam je malo zmanjkalo za tretji zadetek, vendar pa je na povratni tekmi še vse mogoče.«Na drugi tekmi osmine finala lige prvakov je italijanski prvak Juventus izgubil na gostovanju pri Portu. Torinčani so prvi gol prejeli že v drugi minuti, nato pa klonili tudi v prvi minuti drugega polčasa.Glavni trenerrazumljivo ni bil zadovoljen z videnim: »Ko prejmeš gol že po minuti in na čuden način, je povsem normalno, da igralci izgubijo samozavest, še posebej proti ekipi, ki se zna dobro braniti. Dobro smo se pripravili na tekmo, a nismo imeli pravega pristopa. Prvi gol smo jim podarili na srebrnem pladnju, kar je vse skupaj zelo otežilo. Pri tako strnjenem urniku ni nič čudnega, če ne moreš biti popolnoma zbran in igrati s pravim tempom, vendar pa se to ne bi smelo zgoditi v v osmini finala lige prvakov.«Strateg Juventusa je imel težave pri sestavi moštva, saj so manjkaliin, na Portugalskem pa je dobil nove preglavice, saj je kapetan Giorgio Chiellini igrišče zapustil v 35. minuti, težave pa sta imela še dva druga igralca: »De Ligt je imel na srečo le težave s krči, Chiellini pa ima poškodovano mečno mišico. Morata še ni v pravem stanju, odkar se je vrnil po okužbi z gripo, danes je igral samo zato, ker smo ga potrebovali. V slačilnici je bil zelo slaboten in mu ne kaže dobro,« je o slabem stanju v ekipi povedal Pirlo.Branilecje dodal: »V tej sezoni smo že imeli težave s slabim začetkom tekme. Na tem bomo morali delati, moramo biti pripravljeni od prve minute, saj se ob zgodnjem zadetku vse zaplete. Na srečo je Chiesa zadel. A na povratni tekmi morali bomo igrati bolje kot nocoj.«