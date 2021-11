Håland bi se ujel z Mbappejem, a ne z Lewandowskim

Bayernova in nemška nogometna legenda Lothar Matthäus s svojevrstnim pogledom na igrišče in ocenah o nogometaših pogosto zadane žebljico na glavico, zato tudi vznemiri. Ker je nemška liga z Bayernovo močjo enosmerna, je govoril tudi o drugih evropskih velikanih. Za madridski Real je rekel, da je z odhodom Sergia Ramosa, Raphaela Varana in še prej Cristiana Ronalda izgubil, kar je imel, osebnost.

»David Alaba je odličen igralec, toda nima takšne osebnosti,« je odkril, kako zdaj vidi Real in dodal, da je Erling Håland nogometaš, ki lahko Realu vrne avtoriteto. »Lahko bi lahko končal tudi pri Bayernu, a se ne bi ujel z Robertom Lewandowskim. Veliko bolje bi se pri Realu dopolnjeval s Kylianom Mbappejem.«

Favoriti za ligo prvakov so le štirje. »Zame so kandidati le Liverpool, Chelsea, Manchester City in Bayern. Barcelona ima svoje težave, Atletico je nevaren, a ni na ravni Liverpoola ali Cityja,« je razmišljal 60-letni Nemec in strokovni komentator pri Sky Nemčija.