Handanovićevi in Oblakovi v zadnjem hipu ujeli točke

Evropska nogometna sobota je bila pestra tudi za nekatere slovenske akterje. Vodilni Inter je z našim Samirjem Handanovićem v vratih za zmago z 2:1 osvojil nove tri točke, pot do teh pa na domačem štadionu proti Venezii ni bila preprosta.

Gostje so namreč sredi 1. polčasa zabili vodilni gol, črno-modri so do odhoda na premor izenačili, zmago pa jim je prinesel v 3. minuti podaljška z izjemnim skokom in strelom z glavo Edin Džeko, že dolgo vodilni nogometni as Bosne in Hercegovine.

Iličićeva Atalanta je gostovala v Rimu pri Laziu, odščipnila točko (0:0), Kranjčana, ki bo čez natanko en teden praznoval 34. rojstni dan, pa zaradi poškodbe ni bilo na seznamu igralcev.

Še kako napeto pa je bilo na Metropolitanu v Madridu. Atletico je s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom tako kot pogosto v tej sezoni trpel, ob polčasu z Valencio zaostajal z 0:2, v drugem delu pa se lotil lova za zasukom in ga uprizoril po izenačenju Corree v 91. minuti ter nato še z golom Hermosa dve minuti pozneje. Navdušenja številnih navijačev španskih prvakov seveda ni bilo konca.