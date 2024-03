Havertz popeljal Arsenal na vrh pred velikim nedeljskim derbijem

Nogometaši Arsenala so vsaj za en dan spet prevzeli vodstvo na lestvici angleške lige. V 28. kolu so z 2:1 premagali Brentford ter na vrhu prehiteli Liverpool in Manchester City, ki ju v nedeljo čaka medsebojni derbi. Londončani so do zmage prišli v 86. minuti, ko je tekmo odločil nemški napadalec Kai Havertz.

Pred tem je v 19. minuti prvi gol za Arsenal, ki je vknjižil osmo zaporedno zmago, z glavo dosegel Declan Rice. V sodniškem dodatku prvega polčasa je po veliki napaki Aarona Ramsdala izenačil Yoane Wissa. Se pa je vratar domačih odkupil v drugem polčasu, ko je ubranil dva zelo nevarna strela gostov, zapravljeni priložnosti Ivana Toneyja in Nathana Collinsa pa je z glavo kaznoval Havertz. Pri obeh golih gostiteljev je bil podajalec Ben White.

Manchester United je po zaslugi dveh enajstmetrovk, ki sta ju uspešno izvedla Bruno Fernandes v 12. minuti in Marcus Rashford v 36., z 2:0 ugnal Everton. Obe najstrožji kazni je priboril Alejandro Garnacho.

Predzadnji na lestvici Sheffield United je odščipnil točko Bournemouthu, v gosteh je z njim igral 2:2. Vodil je celo z 2:0, a so gostitelji, ki so v 15. minuti prek Dominica Solankeja zapravili enajstmetrovko, izenačili. To je v prvi minuti sodnikovega dodatka uspelo Enesu Ünalu.

Luton, ki je na lestvici na 18. mestu in v zelo nevarnem položaju, je prav tako v gosteh odščipnil točko Crystalu Paleceu v sodniškem dodatku.