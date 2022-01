Hazard je le debelinko, ki se je še zredil

Jean-Marie Dedecker si je v Belgiji ime ustvaril kot uspešen trener juda, 69-letnik pa zdaj pluje v političnih vodah. Njegovi komentarji nikogar ne pustijo ravnodušnega, tako je bilo tudi v primeru nogometaša Edena Hazarda, ki mu v vrstah Real Madrida nikakor ne steče.

»Toliko jokanja je v medijih na njegov račun, a v resnici je le debelinko, ki se je še zredil,« je bil brez dlake na jeziku Dedecker v izjavah za Krant van West-Vlaanderen in tako namignil na znano anekdoto iz prejšnjega desetletja, ko naj bi si Hazard sredi tekme privoščil hamburger. Pred letošnjim svetovnim prvenstvom v Katarju prav tako ni preveč optimističen.

»Reprezentanca ne bo uspešna. Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku sta vedno pogosteje rezervista, več igralcev je tudi že v zatonu kariere. Upam pa, da se motim,« je dejal Dedecker, ki je od leta 2019 župan obalnega mesta Middelkerka. Njegovi varovanci so na olimpijskih igrah osvojili štiri zlata odličja, njegovo ime je odmevalo tudi v letih 2006 in 2007, ko je sodeloval v preiskavah zlorabe nedovoljenih poživil v belgijski kolesarski karavani.