Hčerki Billa Clintona in Georga Busha ml. vlagata v nogomet

Med vlagatelji tudi Serena Williams in Eva Longoria

Chelsea Clinton se že dolgo navdušuje nad nogometom, takole si je julija 2011 ogledala tudi finale ženskega SP v Frankfurtu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Počasi, toda zanesljivo dobiva domovinsko pravico na tleh ZDA tudi nogomet. Tamkajšnja Major League Soccer (MLS) privablja tudi slovenske reprezentante (Berić, Struna, …), podobne načrte imajo tudi vodilni možje ženske lige NWSL. Nad »evropskim« nogometom sta se navdušili tudi hčerki nekdanjih ameriških predsednikov –in–, ki sta vložili sredstva v delnice kluba Washington Spirit.»Našo skupino druži pripadnost mestu Washington, tvorimo uspešno poslovno in tehnološko skupnost. Družita nas tudi skupna vizija in namera, da ženski nogomet v ZDA dvignemo na še višjo raven,« je pojasnil, podjetnik in član investicijske skupine, ki je vložila sredstva v omenjeni klub.Nedavno je postala (so)lastnica ženske ekipe North Carolina Courage tudi teniška igralkaosvajalka treh turnirjev za grand slam. North Carolina ima v vitrini naslova državnih prvakov v letih 2018 in 2019.Američani pa imajo še bolj smele načrte. Lanskega julija je namreč vodstvo NWSL podelilo licenco za ustanovitev kluba ženskega nogometa tudi v Los Angelesu. Licenco je pridobila skupina znanih vlagateljev, med katerimi so teniška igralka, igralkein. Ekipo Angel City FC so ustanovili 21. julija 2020.