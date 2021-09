Hitro teči ali hitro misliti? Oboje!

V nadaljevanju preberite:



Zakaj je jesenska Slovenija drugačna od spomladanske, ki je kvalifikacije za svetovno prvenstvo začela s presenetljivo, a še zdaleč ne senzacionalno zmago proti svetovnim podprvakom Hrvatom (ura resnice za našo še kar naprej prenavljajočo se reprezentanco in tudi za južne sosede bo torkov dvoboj v Splitu)? Med prvo (Hrvaška) in zadnjo tekmo (Slovaška) je veliko razlik v selekciji, ki govorijo o tem, da ima Slovenija (ali Kek) najšibkejšo točko v hitrosti predvidevanja in razmišljanja zunaj igrišča in na njem. V odzivnosti!