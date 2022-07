Hladen tuš v vrelem pristanišču: Koper v Liechtenstein z golom minusa

Koprčani so bili v uvodnem kvalifikacijskem kolu tretjega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja prosti, na četrtkovi uvodni tekmi drugega kola pa so na svoji Bonifiki nekoliko nepričakovano izgubili proti Vaduzu iz Liechtensteina. Slovenski podprvak iz sezone 2021/22 bo popravni izpit imel čez teden dni. Gostitelji so si v prvem polčasu priigrali tri lepe priložnosti, vse pa so ostale neizkoriščene. V uvodnih petnajstih minutah sta jih po asistencah Andreja Kotnika zapravila Dario Kolobarić in Kaheem Parris.

Koper : Vaduz 0:1 (0:0) Štadion Bonifika, gledalcev 350, sodniki Bogar, Vigh-Tarsonyi, Szalai (vsi Madžarska); strelec: 0:1 – Çiçek (53.); Koper: Golubović, Šimčak, Palčič, Žužek, Novoselec, Mittendorfer (od 74. Benedičič), Vešner Tičić (od 74. Krajinović), Kotnik, Osuji, Parris (od 78. Šušnjara), Kolobarić (od 67. Jašaragić). Vaduz: Buchel, Gasser, Schmid, Isik (od 83. Iodice), Ulrich (od 60. Goelzer), Gajić, Hasler (od 74. Fosso), Dobraš, Fehr, Sutter (od 60. Sasere), Cicek (od 83. Rastoder). Rumeni kartoni: Palčič; Hasler, Ulrich, Gasser, Sasere. Rdeči karton: /.

Slednji je že obšel čuvaja mreže Benjamina Buchla, a nato zgrešil prazna vrata, v 33. minuti pa je bil spet osmoljenec obetavne akcije kanarčkov – po vnovični lepi podaji Kotnika se je Jamajčan po bliskovitem nasprotnem napadu znašel sam pred gostujočim vratarjem Buchlom, a je slabo streljal in žoga je zletela mimo desne vratnice.

Izbranci domačega trenerja Zorana Zeljkovića so v začetku drugega polčasa doživeli hladno prho. Zanjo je poskrbel Turek s švicarskim potnim listom Tunahan Çiçek, ki je po lepi kombinaciji v 53. minuti zadel za 1:0. Primorci so po prejetem golu skušali tekmo postaviti na glavo. Imeli so terensko premoč, najlepši priložnosti pa so si priigrali v 81. minuti, ko so gosti najprej blokirali strel rezervista Anisa Jašaragića, nato pa še Nigerijca Bedeja Osujija.

Zmagovalec slovensko-liechtensteinskega dvoboja se bo v tretjem kolu pomeril z boljšim iz belorusko-turškega obračuna Bate Borisov – Konyaspor.

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

