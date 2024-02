Hrvaška legenda Robert Jarni je na svojih plečih okusil domoljubje rojakov

Veljal je za legendo hrvaškega nogometa, a tudi to ni pomenilo nič. Robert Jarni je izgubil službo selektorja hrvaške reprezentance do 17 let, ker je v intervjuju iskreno povedal, da bo v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige med španskim Betisom in zagrebškim Dinamom navijal za klub iz Seville, kjer je preživel tri čudovite sezone, kot je povedal. Za Dinamo nikoli ni igral, saj je nekoč eden od najboljših krilnih obrambnih igralcev na svetu na Hrvaškem igral za Hajduk.

V odstavitvi 55-letnega Medžimurca iz Čakovca je bilo nenavadno to, da je vodstvo zveze povleklo skrajno potezo po odgovoru Dinamovega napadalca Bruna Petkovića na novinarski konferenci pred tekmo – mimogrede, v Sevilli je bil strelec z bele točke za presenetljivo zmago hrvaškega prvaka. Petković je legendo označil za klovna.

»Kdorkoli v Evropi v tekmah med hrvaškim in tujim klubom navija za tujega, je klovn. Kar mirno zapišite in to povejte Jarniju,« je bil neizprosen hrvaški reprezentant. Vodstvo hrvaške nogometne zveze je potem ukrepalo in pojasnilo svojo odločitev.

»Za vse hrvaške selektorje veljajo višja merila in neprimerno, nezaželeno in nedopustno je, da človek na vrhu ene od reprezentanc odkrito navija za katerikoli tuji klub v dvobojih s hrvaškim. Zato mislimo, da je poslal zelo slabo sporočilo, še posebej reprezentantom, med katerimi so tudi igralci, ki prihajajo iz kluba, proti kateremu navija njihov selektor,« so med drugim zapisali pri Nogometni zvezi Hrvaške. Odzivi, še posebej v tujini, so bili za hrvaški nogomet zelo negativni.

V anketah je Jarni krivec, ni dovolj domoljuba

Večina anket je razkrila, da hrvaški nogometni in športni navdušenci podpirajo odločitev krovne nogometne organizacije in podpirajo Petkovićevo žalitev. Jarnijev odgovor je bil veliko bolj umirjen in spoštljiv.

»Ali je mogoče, da po toliko letih doprinosa državi moram potrjevati svoje 'hrvaštvo', in sicer na tak način? Ni se mi treba opravičevati, celo nekdanje Dinamove legende niso navijale za Dinamo v evropskih pokalih, zakaj bi jaz? Bil sam ponosen igralec Hajduka in Betisa.V Splitu in Sevilli sem preživel najlepša obdobja svojega življenja in pri obeh sem uresničil profesionalne sanje ter dobil najpomembnejše – iskreno spoštovanje in ljubezen navijačev. To so čustva, ki jih človeško bitje z značajem ne more izbrisati,« je bil del Jarnijevega odgovora za javnost, v katerem je jasno sporočil tudi Petkoviću.

»Žal mi je, ker nekoga žali moja iskrenost, toda to se v normalnih družbah imenuje stališče. Petkovićeva izjava kaže na pomanjkanje domače vzgoje in raven komunikacije, na katero se ne želim spustiti. Če bi se malo bolj potrudil v karieri in tudi zunaj Dinama izkusil uspehe v igranju za tuje klube, ga ne bi motilo, da bi postal 'klovn',« je še zapisal nekdanji član Juventusa in madridskega Reala ter nepogrešljivi mož v prvem uspešnem rodu ognjevitih, tretjih na svetu.

Afera »Jarni« še ni dobila epiloga. Krovna organizacija bo kaznovala tudi nogometaša.