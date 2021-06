Hrvaški dan D, Anglija in Češka za prvo mesto

Kot pred 25 leti

Patrik Schick je najmočnejši adut homogenih Čehov. FOTO: Matt Dunham/AFP



Kakšno bo kapetanovo slovo?

Wales – Danska in Italija – Avstrija, to sta že prva znana para osmine finala na evropskem prvenstvu v nogometu. Prav tako je Švica že napredovala kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Belgija in Nizozemska še čakata na tekmeca.Sinoči sta v bitki za najboljše tretje mesto krajšo potegnili Ukrajina in Finska, presenetljivo zadnji v svoji skupini pa so bili Rusi.Danes sta na sporedu tekmi v skupini D, obe na Otoku. V Londonu se bosta pomerila Češka in Anglija, v Glasgowu pa Hrvaška in Škotska. Na Wembleyju dvoboj odloča o zmagovalcu skupine, na Hampden Parku pa o tem, kdo bi lahko bil tretji.Čehi so nekoč na Wembleyju že pisali zgodovino. Pred 25 leti so se uvrstili v veliki finale, kjer so bili v podaljšku boljši Nemci. Zdajšnji češki rod nima tako imenitnih nogometašev, kot so bili..., a ima kompaktno in homogeno moštvo, ki bi utegnilo še bolj v ospredje poriniti, strelca doslej najlepšega gola na Euru.Oboji so se že uvrstili v osmino finala, toda prav zanimivo bo videti, kdo bo želel zmagati. Zmagovalec skupine se bo namreč v osmini finala pomeril z drugouvrščenim iz skupine smrti, Francijo, Nemčijo ali Portugalsko. Morda tudi Madžarsko, če bi se ji izšel sanjski načrt. V trenutno boljšem položaju so Čehi, z drugim mestom bi se pomerili z zmagovalcem skupine E, Švedska, Slovaška, Španija ali Poljska.Kakšna simbolika, tudi Hrvaška in Škotska sta bila pred 25 leti v Angliji. Naši južni sosedje so prvič igrali na velikih tekmovanjih in kot prva reprezentanca iz nekdanje skupne države. Pod taktirkoso se uspešno predstavili, s precej smole pa v četrtfinalu izgubili z Nemčijo. Svoje mojstrstvo je takrat pokazal zdajšnji predsednik hrvaške nogometne zveze, ki je navdušil z mojstrskimi goli, dva je dosegel proti Danski, enega proti Nemčiji.Četrt stoletja pozneje Hrvatje ne blestijo, a še upajo. Selektorima največ težav z izbiro napadalcev in neučinkovitostjo, a v ospredju je le naslednje vprašanje: se bo del igralcev srebrnega rodu s svetovnega prvenstva, med katerim je prva violina kapetan, od reprezentančnega dresa poslovil še z enim napredovanjem iz skupinskega dela tekmovanja? Pred 13 leti se je na svojem prvem euru v Avstriji in Švici zvezdnik Reala veselil uvrstitve v četrtfinale.V osmino finala so se sicer že uvrstili: Italija, Wales, Nizozemska, Avstrija, Belgija, Danska, Anglija, Češka, Francija in Švedska.21.00 Glasgow: Hrvaška – Škotska21.00 London: Češka – Anglija