Hrvaški mediji brez milosti: Kek je bil tokrat Kekec

Luka, čakamo te

Enosmerni promet

Za slovo pesem Miša Kovača »Suba, Suba!« in »Mandžo, Mandžo!« je odmevalo pred začetkom torkove kvalifikacijske tekme med Hrvaško in Slovenijo v Splitu, ko so navijači prek uradnega napovedovalca izvedeli, da tekmo spremljata tudi sveži upokojenec Mario Mandžukić in Danijel Subašić, ki se je skupaj z njim po SP 2018 poslovil od reprezentančnega dresa. Štadionski DJ jima je posvetil pesem Miša Kovača z naslovom Ako me ostaviš (Če me zapustiš, op. a.), ki je po poročanju spletne strani športnega dnevnika Sportske novosti začela delirij na štadionu. »Poln vzhod in zahod sta pela z Mišem. Atmosfera, da se človek naježi. Verjetno je zapel tudi predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, ki je tekmo spremljal v družbi splitskega župana Ivice Puljaka,« so menili hrvaški kolegi.

Zmaga nad Slovenijo in starim znancemje bila še posebej sladka za selektorja, ki so mu po nekaj neuspehih in zgodovinskem srebru na SP 2018 mnogi že odštevali zadnje ure na klopi ognjenih. A v septembrskem ciklusu je bila reprezentanca, ki je izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva po porazu s Španijo zapustila v osmini finala, spet podobna šampionskim izvedbam iz Rusije, so poročale Sportske novosti.»Če so v Moskvi (remi 0:0, op. a.) igrali sterilno tiki-tako na sredini igrišča in preveč previdno prihajali v zadnjo tretjino, so bili 'ognjeni' že tri dni kasneje v Bratislavi videti kot ekipa z glavo in repom, ciklus pa so zaokrožili s tekmo, ki jo je najlažje opisati z delovnim naslovom 'možje proti dečkom'. Čeprav je na Poljud prišel z oznako nehvaležnega gosta – brez poraza na desetih gostovanjih z Rijeko – je bil Matjaž Kek sinoči le 'Kekec', preplašeni fantič,« niso imeli milosti hrvaški kolegi.»Pod vodstvom melanholičnega Josipa Iličića so napadi njegove ekipe trajali manj od Dončićevih z 'deželo' na košarkarskem parketu. Slovenci niso mogli iz obroča, težko so prihajali do kisika in predajali žogo nazaj v posest domačinu po desetih ali največ petnajstih sekundah. Nato so se vračali v dva gosta obrambna bloka in kot da bi čakali priložnost za protinapad, a je niso dočakali.«Portal Index.hr meni, da sta Slovenija in Slovaška že odpadli iz boja za prvo mesto v skupini, o katerem naj bi odločali Hrvaška in Rusija. »Odlična Hrvaška je dobila zelo pomembno tekmo v boju za SP,« so zapisali v naslovu. Slobodna Dalmacija je dodala, da je Slovenija padla v kotlu Poljuda: »Livaja zrušil bunker, Pašalić in Vlašić dokončala pravo mojstrsko delo.« Navijači so lahko uživali v igri Hrvaške, pravijo.To je bil sicer skoraj popoln večer za dalmatinske gostitelje, ki so uživali v treh golih domačih fantovin»Čestitam fantom. Celotna tekma je bila na visoki ravni, tako kot celoten ciklus. Osvojili smo sedem točk, a do konca je še veliko dela. Poljud je poslal sporočilo, kako rad ima svojo reprezentanco, ne glede na to, da jo nekateri poizkušajo omalovaževati. To je bilo sijajno sporočilo za naprej,« je bil zadovoljen selektor Dalić, ki je še dodal: »To je bila zmaga tudi za našega kapetana – Luka (Modrić), čakamo te v oktobru, fantje so to zmagali zate. Ko smo enotni, kompaktni, potem to izpade tako. Ko pa se vrne Luka, bo še bolje.«Pred 16.237 gledalci so kot že rečeno navduševali hajdukovci, prvenca se je z golom za 1:0 razveselil Livaja, sledila sta še zadetka Pašalića in Vlašića v drugem polčasu.»Mislim, da smo šli dobro v tekmo, agresivno in zaslužili smo si zmago. Boljši smo bili v vsakem segmentu igre. Gol mi je gotovo eden najljubših, dosegel sem ga doma, na mojem stadionu, res sem ponosen. To mi daje le še dodatno moč, da še bolj delam,« je povedal Livaja, ki je trenutno pri splitskih belih soigralec našega»Vrhunski občutki, vsa čast vsem, vsa čast vsem štadionom na svetu, toda vzdušje na Poljudu je edinstveno, ni nam treba niti razmišljati o tem, kje bomo igrali naslednje tekme, rad bi videl, da bi vsako igrali v Splitu,« pa je menil rezervist Vlašić, ki je pred dnevi v enem najdražjih hrvaških prestopov vseh časov moskovski CSKA zamenjal za londonski West Ham. »Kot ekipa smo bili odlični, dosegli smo prvi gol in hitro spoznali, da Slovenija ni na naši ravni. To je bil enosmerni promet,« je še dodal donedavni soigralecv ruski metropoli.