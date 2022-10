Hude obtožbe na račun Dušana Tadića v Amsterdamu

V taboru nogometašev Ajaxa v zadnjih tednih ne vlada najboljše vzdušje, potem ko je najboljši nizozemski klub zašel v težave v ligi prvakov. Zgolj Napoli mu je v dveh tekmah nasul deset golov (1:6, 2:4). Oglasil se je tudi nekdanji član Ajaxa in reprezentance Wesley Sneijder, ki pri izbiri besed ni skoparil. Sneijder, leta 2010 evropski prvak v majici Interja in finalist mundiala v Južni Afriki, je uperil prst v najbolj izkušenega nogometaša Ajaxa Dušana Tadića in njegovega menedžerja Miloša Milenovića.

Wesley Sneijder po polfinalni tekmi SP 2010. FOTO: Carlos Barria/Reuters

»Tadić je bil izključen na prvi tekmi, na drugi v Neaplju ni mogel igrati. Zakaj trenerni postavil na desetkoin v napad? Zakaj je igral? Vem zakaj – če bi naredil tako in bi se izšlo dobro, bi bil to konec za Tadića v Ajaxu,« je zatrdil Sneijder, ki 33-letnemu Srbu očita, da vpliva na enajsterico, saj njegov agent Milenović zastopa tudi trenerja Schreuderja.

»Prihaja do razkola, saj igralci niso slepi. Te informacije sem dobil iz kluba, ne z ulice ali od govoric. Še nikdar doslej ni imel en menedžer takšnega vpliva v klubu. Morda se je to zgodilo v trenutku, ko je zapustil klub Marc Overmars,« je še dodal Sneijder.

Tadić je v tej sezoni v 14 tekmah za Ajaxa zbral dva gola in sedem podaj za gol, po en gol in podajo je vknjižil tudi v zadnji ligaški tekmi, ko je klub iz Amsterdama z izidom 7:1 zmlel Excelsior. Sneijder se je oglasil pred to tekmo.