Ibra pokadil cigaro, nato nagovoril navijače: Italija je Milan!

Pestro je bilo že po zmagi na gostovanju pri Sassuolu (3:0), kjer so nogometaši AC Milana na zelenici štadiona Mapei proslavili svoj prvi državni naslov po letu 2011. Pozornost je nase preusmeril švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, ki si je na igrišču prižgal cigaro.

»Prekrasno je, zadnjič, ko sem bil tukaj, je bil Milan prvak, zdaj pa smo 11 let kasneje spet prvaki in spet sem tu,« je povedal v pogovoru za Sky Sport Italia. »Prišel sem in nekaj obljubil, to obljubo pa sem držal. Številni so se smejali, ko sem rekel, da bomo spet osvojili scudetto, a trdo smo garali in pokazali ekipi, kaj pomeni trpeti za rezultat. Naslov bi posvetil Minu (agentu Raioli, op. a.), bil je eden tistih, ki me je želel videti pri Milanu in mi rekel, da sem edini, ki Milan lahko rešim. Kaj bi dejal, če bi bil zdaj tu? 'Igrajva še 10 let, da si nakradeva še več denarja!' (smeh)«

Ker »ne vidi drugega Ibre«, je izkušeni Šved namignil, da namerava nadaljevati kariero, odločitev pa da bo sporočil v naslednjih nekaj dneh. Priznal je, da mu v zadnjih tednih tudi zaradi Raiolove smrti ni bilo lahko.

»Bal sem se, da bom moral končati kariero, a uspelo mi je v mojem slogu. Razlika v primerjavi z ekipo iz leta 2011 je sicer ogromna. V tisti je bilo 22 šampionov, ki so osvojili vse, bili smo favoriti pred vsako sezono. Zdaj je v ekipi veliko mladih igralcev, pritisnili smo nanje in jim omogočili, da so spoznali, kaj predstavlja Milan. To je povsem druga zgodba,« je še povedal Ibrahimović.

Pioliju ukradli kolajno (STA) Trener rdeče-črnih Stefano Pioli je po razkril, da so mu ukradli zmagovito kolajno. Pioli je javno zaprosil, naj mu jo vrnejo; ukradli naj bi mu jo sredi slovesnosti. Pioli je bil osrednja figura za 19. naslov prvaka Milana, njegov nekdanji klub Inter, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Samir Handanović, pa se je moral kljub slavju nad Sampdorio s 3:0 zadovoljiti z drugim mestom. Kljub zmagi je imel 56-letnik slab konec zmagovitega večera. »Na proslavi so mi ukradli kolajna: če lahko zaprosite javno, naj mi jo vrnejo, bi bil zelo vesel in hvaležen. To je edina kolajna, ki jo imam,« je Pioli dejal za časnik La Repubblica. Milan je v nedeljo sicer za naslov potreboval le točko, vendar je v zadnjem kolu s 3:0 premagal Sassuolo. Že v prvem polčasu je dvakrat zadel Olivier Giroud, enkrat pa bodoči član Barcelone Franck Kessie.

Do klubskih prostorov so milanisti z avtobusom prispeli nekaj po polnoči, Ibrahimović pa je s pokalom sedel v prvi vrsti ter nato kot prvi tudi pozdravil navdušeno množico, ki jo je tudi nagovoril z mikrofonom v roki.

»To brez vas ne bi bilo mogoče. Le nekaj še želim povedati ... Me slišite? Milan ni Milano, Italija je Milan! Forza Milan, vedno!« je zaklical Ibrahimović.