Ibrahimović še sanja o sončni strani Alp

Zlatan Ibrahimović in Mohamed Salah sta naslednja velika zvezdnika, ki bosta lahko letošnje svetovno prvenstvo v nogometu spremljala zgolj po televiziji. Ibrahimović je po porazu na Poljskem (0:2) dejal, da še želi pomagati reprezentanci, čeprav bo letos dopolnil že 41 let. To bi bila seveda dobra novica za slovenske ljubitelje nogometa, ki že vneto pričakujejo letošnjo sezono lige narodov, v kateri se bo izbrana vrsta selektorja Matjaža Keka poleg Švedske merila še s Srbijo in Norveško.