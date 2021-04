Ibrakadabra bo postal Antivirus

Zgodba na Kitajskem

Švedski nogometni zvezdnikje danes na družbenih omrežjih potrdil, da bo zaigral v novem filmu z glavnima junakomainDevetintridesetletnemu Švedu bo pripadla vloga, film pa bo luč sveta ugledal prihodnje leto. Švedski zvezdnik AC Milana je na instagramu objavil sliko z napisom imena vloge, ki jo bo odigral v filmu, kasneje pa je to potrdil tudi režiser filma. V filmu bosta igrala priznana francoska igralkain igralecO čem bo tekla rdeča nit filma, Canet ni razkril, potrdil pa je, da se bo zgodba odvijala na Kitajskem. Canet je v citatu, ki ga povzema agencija dpa, potrdil tudi, da bodo snemanje začeli v ponedeljek, zaradi pandemije novega koronavirusa pa so morali sprva začetek projekta prestaviti za leto dni.Zaradi istega razloga so morali odpovedati tudi snemanje kadrov na Kitajskem. Vsi bodo posneti v studiu v Franciji.