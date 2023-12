Igorju Bišćanu se bo znova smejalo, po odstrelu bo prejel zajetno odškodnino

Igorju Bišćanu, šampionskemu trenerju Olimpije iz sezone 2017/18, bo nogometno leto 2023 ostalo v neprijetnem spominu, kar zadeva športne dosežke. Potem ko je na Dinamovem trenerskem stolčku po porazu v kvalifikacijah za ligo prvakov proti atenskemu AEK zdržal le štiri mesece (od aprila do avgusta), je hitro končal tudi trenersko poglavje v Savdski Arabiji. Po dveh mesecih je dobil odpoved pri Al-Shbabu po le dveh točkah v zadnjih petih tekmah. Sicer je bila njegova bilanca 11 tekem, tri zmage in pet porazov z razliko v golih 11:14.

Prav pretirano pa 45-letni Zagrebčan ne bo razočaran, ker ga znova čaka zajetna odškodnina, saj je z arabskim klubom sklenil dve in pol letno pogodbo. Bišćan je že za predčasno slovo od hrvaškega prvaka prejel približno milijon evrov.

Bišćan je po Olimpiji dokaj uspešno vodil še Rijeko, pred prihodom v Dinamo pa je bil selektor Hrvaške do 21 let in se z njo uvrstil na evropsko prvenstvo v Sloveniji in Madžarskem.