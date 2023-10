Nekdanji trener Olimpije v Savdsko Arabijo, kjer ga že čakata rojaka

Potem ko je nekaj časa veljalo, da je Igor Bišćan celo v kombinacijah za vrnitev na klop nogometašev Olimpije, se je to izkazalo za napačno informacijo. Hrvaški trener je namreč sprejel ponudbo kluba Al Šabab iz Savdske Arabije, kjer bo zaslužil večkratno plačo, kot bi jo imel na mizi pri Olimpiji. Bišćan je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26. Al Šabab iz metropole Riad se nahaja na 12. mestu savdskega nogometnega prvenstva, njegove ambicije pa so višje.

Na klopi Olimpije osvojil dvojno krono

Glavna zvezdnika ekipe sta nekdanja asa evropskih igrišč Yannick Carrasco in Ever Banega. Bišćan je že tretji hrvaški trener v vse bogatejšem savdskem prvenstvu; tam namreč delujeta tudi Slaven Bilić (Al Fateh) in Igor Jovičević (Al Raed). Bišćan je sicer nazadnje neuspešno vodil zagrebški Dinamo, pred tem je bil selektor hrvaške reprezentance do 21 let, v sezoni 2018/19 je vodil Rijeko, od junija 2017 do junija 2018 pa je vodil ljubljansko Olimpijo in z njo osvojil dvojno krono, kar ni bilo dovolj za tedanjega predsednika Milana Mandarića.