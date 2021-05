Inter in Antonio Conte se ločujeta

Prvi mož Interja Steven Zhang (v sredini) zateguje pas. FOTO:Flavio Lo Scalzo/Reuters

Kot je razkrila La Gazzetta dello Sport, bosta trenerin Inter v naslednjih 48 urah potrdila, da se razhajata. Čeprav je 51-letni trener Inter popeljal do prvega naslova italijanskega prvaka po 11 letih, se sodelovanje po dveh sezonah zaključuje.Tak razplet ni nepričakovan, ker je kitajski predsednik kluba, prvi mož holdinške družbe Suning, že med sezono večkrat povedal, da so stroški previsoki in med njimi je tudi Contejeva plača, ki je z 12 milijonov evrov neto na leto z naskokom najvišja v Italiji.Klub in trener naj bi dosegla prijateljski dogovor o odhodu, pri čemer so pri Interju pojasnili, da ne morejo izpolniti obljub, ki so jih Conteju dali ob njegovem prihodu, da bodo sledili ambicioznim načrtom. Inter je že pred tedni prejel dobrih 250 milijonov evrov posojila, da je lahko pokril stroške delovanja.Med drugim so pri Interju poudarili, da morajo vsaj za sto milijonov evrov znižati stroške, pri čemer bodo plače nižje za najmanj 20 odstotkov, da podpirajo Contejeve zamisli, a mu ne morejo ustreči.Contejeva znana drža nepopuščanja pri morebitnem nižanju plače in neomajnost, da lahko z najboljšimi tekmuje le, če ima popolno podporo, sta že večkrat sprožila spor z Zhangom.