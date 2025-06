Inzaghi po porazu v finalu odstopil, najverjetneje ga bo zamenjal Fàbregas

Po včerajšnjem sporazumnem odhodu Simoneja Inzaghija s klopi Interja, ki je sledil sezoni brez lovorik in bolečemu porazu s 5:0 proti PSG v finalu lige prvakov, so pri Nerazzurrih očitno hitro našli njegovega naslednika. Kot danes poročajo italijanski mediji, naj bi nekdanji španski reprezentant Francesc »Cesc« Fàbregas že privolil v osebne pogoje za prevzem vodenja italijanskih podprvakov. Inzaghi naj bi medtem kariero nadaljeval v Savdski Arabiji pri klubu Al-Hilal, kjer bo postal eden najbolje plačanih trenerjev na svetu.

Inzaghi naj bi medtem kariero nadaljeval v Savdski Arabiji. FOTO: Franck Fife/AFP

38-letni Fàbregas, ki je pred dvema letoma prevzel vodenje Coma, je s klubom iz Lombardije najprej dosegel napredovanje v prvo italijansko ligo, v pravkar končani sezoni pa jih popeljal do zavidljivega desetega mesta. Nekdanji zvezdnik Arsenala, Barcelone, Chelseaja in Monaka sprejel ponujeno plačo in projekt, ki so mu ga predstavili pri Interju.

Da so pogovori v zaključni fazi, potrjuje tudi priznani italijanski novinar Alfredo Pedullà za Football Italia. Po njegovih informacijah naj bi se športni direktor Interja Piero Ausilio v kratkem v Londonu sestal s Fàbregasom, da bi dorekla tehnične podrobnosti projekta. Kljub osebnemu dogovoru pa prestop še ni zaključen, saj morajo pri Interju doseči še dogovor o odškodnini s Comom, kjer ima Fàbregas veljavno pogodbo.

38-letni Fàbregas je v sezoni 2024/25 Como popeljal do zavidljivega desetega mesta v italijanskem prvenstvu. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Na ožjem seznamu želja Interja je bil menda poleg Fàbregasa tudi Roberto De Zerbi, sedanji trener Marseilla, ki pa naj bi ostal v Franciji. Kot alternativni možnosti sta se omenjala še Patrick Vieira in nekdanji igralec Interja Cristian Chivu, a naj bi bil Fàbregas prva in najresnejša izbira milanskega kluba. Špančev trenerski talent ni ostal neopažen niti drugje, saj sta se zanj v preteklosti zanimala tudi Bayer Leverkusen, kot morebitni naslednik Xabija Alonsa, in Roma, ki pa se je kasneje odločila za Giana Piera Gasperinija.